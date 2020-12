Ingrid Tobischka (70), Bewohnerin des DRK-Seniorenpflegeheims in Bad Sulza freut sich über den Adventskalender.

Bad Sulza. Die Kindertagesstätte Carl-Spaeter in Bad Sulza hat einen Adventskalender für die Bewohner des DRK-Seniorenheims gebastelt.

Kita-Adventskalender erfreut Senioren in Bad Sulza

In diesem Jahr waren die Kontakte gerade der älteren Menschen aus bekannten Gründen stark eingeschränkt. Umso größer ist die Freude über Geschenke und Zeichen der Aufmerksamkeit, weiß Anja Mellinger vom DRK-Seniorenpflegeheim in Bad Sulza zu berichten. Grund dafür ist ein Geschenk, welches an der Kindertagesstätte Carl-Spaeter eigens für die 65 Bewohner gebastelt wurde.