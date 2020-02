Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehr Straftaten im Umfeld des Faschingsumzugs in Apolda

Mit 19.000 Zuschauern liegt am Montagmorgen nun das offizielle Ergebnis der Besucherzahlen des 34. Faschingsumzugs in Apolda vor. Dies entspricht einer Zunahme von etwa 1000 Schaulustigen im Vergleich zum Vorjahr. Viel deutlicher ist jedoch die Anzahl der aufgenommenen Anzeigen gestiegen, wie Polizeisprecher in Apolda und der übergeordneten Stelle in Jena auf Anfrage dieser Zeitung berichten.

Waren 2019 noch vier Strafanzeigen aufgenommen worden, sind es in diesem Jahr gleich 20 Strafanzeigen. Hinzukommen fünf Anzeigen aus dem Bereich der Ordnungswidrigkeiten. Auf einem ähnlich hohen Niveau sind auch die Platzverweise, die insgesamt 25-mal ausgesprochen werden mussten. Zeitlich gesehen geschahen die meisten Taten am späten Nachmittag und am Abend, also nach dem offiziellen Ende des Umzugs. Viele Straftaten nach offiziellem Ende des Faschingsumzugs durch Apolda Den größten Anteil der Strafanzeigen machten die Körperverletzungen – insgesamt neun Stück – aus. So kam es zu mehreren Schlägereien, etwa auf dem Kantplatz oder im Einkaufsmarkt an der Bernhard-Prager-Gasse. Im Bereich der Bühne auf dem Marktplatz gerieten ein Mann und ein Jugendlicher aneinander. Der Vater des Jüngeren wollte schlichten, die Security trennte die Personen. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes wurde dreimal ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) festgestellt. Eine vierte BtMG-Anzeige kam über den Tag hinzu. Alkoholisierter Wildpinkler tritt Polizeibeamten bei Kontrolle gegen den Kopf Auch Wildpinkler blieben von den Beamten nicht unbemerkt. So wurden zwei Männer an den Treppen zum Schloss dabei erwischt, welche dafür einen Platzverweis erhielten. Ein dritter Wildpinkler sollte nach dem öffentlichen Verrichten seines Geschäfts wiederum im Stadtbereich seine Personalien angeben, wogegen er sich wehrte. Beim Fixieren des 43-jährigen Mannes trat dieser einem Beamten gegen den Kopf – ob vorsätzlich oder ohne Absicht ist Gegenstand von Ermittlungen. Der getroffene Polizist wurde leicht verletzt, war aber weiter dienstfähig. Beim Täter wurden 0,97 Promille festgestellt. Im Bereich Moskauer Straße/Warschauer Straße wollten die Beamten eine kleinere Personengruppe kontrollieren. Hierbei schlug eine der Personen in Richtung eines Beamten, ohne diesen jedoch zu treffen. Die Person wurde in Unterbindungsgewahrsam genommen. Notarzt-Einsatz unterbricht Faschingsumzug in Apolda Verdacht auf das Zünden von Pyrotechnik hat sich nicht bestätigt Am gleichen Tag wurde ein dritter Fall von Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte festgestellt. Zwei weitere, wohl alkoholisierte Personen kamen in Gewahrsam und wurden in die Ausnüchterungszellen gesteckt, weil sie einem Platzverweis nicht nachkamen. Im Verlauf des Festtages in Apolda wurden außerdem zwei Verstöße gegen das Waffengesetz sowie zwei Sachbeschädigungen festgestellt. Zudem wurde eine Anzeige wegen Beleidigung angefertigt. Noch während Umzugs musste die Polizei einen Wagen aus dem Umzug herausziehen. Der anfängliche Verdacht auf das Zünden von Pyrotechnik erhärtete sich zwar nicht, jedoch wurde eine überdimensionierte Konfettikanone abgeschossen, welche nach Abschuss qualmte. Zwei Störer von dem Wagen wurden von der Polizei kontrolliert und erhielten einen Platzverweis. 34. Faschingsumzug in Apolda mit Tausenden Besuchern