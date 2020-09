Spatenstich für das neue Multifunktionsgebäude in Bad Sulza mit Kurdirektorin Melanie Kornhaas (links), Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze (im Bagger), davor steht Bad Sulzas Ortschaftsbürgermeister Dieter Kranich, daneben Frank und Laura Otto von der gleichnamigen Architekturfirma aus Jena sowie ihrem Mitarbeiter René Köhler (hinten).

Bad Sulza. Spatenstich für Multifunktionsgebäude in Bad Sulza.

Zum Spatenstich für das neue Multifunktionsgebäude in Bad Sulza trafen sich am Donnerstag Kurdirektorin Melanie Kornhaas (links), Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze (im Bagger), Bad Sulzas Ortschaftsbürgermeister Dieter Kranich (vorne), Frank und Laura Otto (rechts) von der gleichnamigen Architekturfirma aus Jena sowie ihrem Mitarbeiter René Köhler. Die geplanten Gesamtkosten betragen 532.000 Euro, wovon 50 Prozent über das EU-Förderprogramm ELER – Förderinitiative ländliche Entwicklung in Thüringen übernommen werden.