Wieder Rekorde und Premieren bei Backtag in Gebstedt

Gebstedt. 126 Brote aus vier Sorten und in zwei Backgängen entstehen im Backhaus der Ortschaft Gebstedt.

Wie eine gute Mahlzeit Körper und Seele zusammenhält, so wird den Gebstedtern im Rückblick sicher auch das Brot in Erinnerung bleiben, das während der Pandemie maßgeblich mithalf, ihre Dorfgemeinschaft zusammenzuhalten. Am Samstag verströmte das erst Ende des Vorjahres wieder in Betrieb genommene Backhaus nun erneut feinste Brotaromen.

Abermals konnte dabei ein Rekord vermeldet werden. So waren es dieses Mal bereits 126 Brote, die den rund drei Meter tiefen Schlund des Dorfbackofens nach dem Ablauf der genau richtigen Zeit wieder verließen. Während nach dem klassischen Gebstedter Landbrot auf Weizen-Roggen-Basis nun auch die „Gebstedter Kerls“ als würzige Rogenschrotbrote in Serie gingen, gab es abermals Premiere für eine neue Brotsorte: mit den „Gebstedter Vogten“ gibt es nun auch ein Dinkel-Roggen-Mischbrot und das gleich auch noch in der normalen und einer würzigeren Variante - unter anderem mit Kümmel und Koriander. Und als wäre das noch nicht kompliziert genug, gab es nebenbei sogar noch Experimente mit Pizza- und Brötchenteig.

Fast minutiöser Ablaufplan führt zum Backerfolg in Gebstedt

Ein teilweise auf fünf Minuten-Schritte genauer und bis Mittwoch zurückreichender Ablaufplan half hier, das Vorhaben überhaupt in die Tat umsetzen zu können, so der Heimatvereinsvorsitzender Heinz-Jürgen Kronberg auf Anfrage. Neben dem Formen und Backen der Brote musste auch geknetet werden. Über Kontakte in den Sozialen Medien organisierten sich die Gebstedter eine 35-Kilo-Knetmaschine, die in der vergangenen Woche ebenso das Backhaus erreichte, wie eine 200-Kilo-Knetmaschine, die der Vereinsvorsitzende auf E-Bay-Kleinanzeigen schoss.

Wo die einen Spenden im Gegenzug für die Brote hinterließen, wurden rund 30 Familien aus Gebstedt mit Backwerken beschenkt, da sie sich in den vergangenen Monat an der umfangreichen Sanierung des Backhauses beteiligen.

Weitere Infos gibt es auf der unlängst verbesserten Homepage des Vereins: www.heimatverein-gebstedt.de