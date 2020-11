Die Zahl der bislang an Covid-19 Verstorbenen hat sich um zwei erhöht. Damit verstarben im Weimarer Land bisher acht Bürger. Zudem steigt die Zahl der Fälle weiter.

So meldet das Gesundheitsamt mit Stand von Dienstagabend 15 Neuerkrankungen. Momentan gibt es 144 Aktivkranke im Kreisgebiet. In stationärer Behandlung befinden sich derzeit elf Personen. Innerhalb der vergangenen sieben Tage gab es 87 Neuerkrankungen. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 106,1. Er erhöht sich also weiter. 501 Kontaktpersonen sind in Quarantäne, 28 Reiserückkehrer aus Risikogebieten in häuslicher Absonderung. Seit Beginn der Pandemie wurden im Weimarer Land bislang 379 Krankheitsfälle registriert. Davon sind mittlerweile 227 genesen.