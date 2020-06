Während des Unwetters ist am Samstagabend vermutlich ein Blitz in einen Baum am Radweg zwischen Wickerstedt und Eberstedt eingeschlagen. Die Feuerwehr war im Einsatz.

Feldabgang nach Unwetter im Altkreis Apolda

Das Unwettergeschehen war zunächst „nicht mit der Dramatik in Rest-Deutschland vergleichbar“ gewesen, so ein Sprecher der Rettungsleitstelle am Sonntagmittag, doch der regenreiche Nachmittag hatte es dann nochmal in sich. In Wickerstedt sorgte ein Feldabgang für eine fünf bis zehn Zentimeter hohe mit Geröll überflutete Straße. Feuerwehr, ortsansässige Firmen mit schwerem Gerät und Bürger mit Schaufeln waren stundenlang im Einsatz. Die Polizei ließ die Straße sperren.

