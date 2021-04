Bad Sulza: „Bananenform“ wegen Hochwasserschutz

Archivaufnahme von den Bauarbeiten am Wehrwiesen-Parkplatz in Bad Sulza.

Bad Sulza. Verwaltung von Bad Sulza weist Kritik an der Bananenform des Wehrwiesen-Parkplatzes zurück.

Das Rathaus hat die Kritik an der Bananenform des neuen Parkplatzes auf der Wehrwiese in Bad Sulza (Zeitung berichtete) zurückgewiesen. Es sei von der Unteren Wasserbehörde im Landratsamt eine Vorgabe gewesen, beim Bau so wenig Fläche wie möglich zu versiegeln, da der Parkplatz im Überflutungsbereich der Ilm liege. Eine rechteckige Form schied aus und eine den Fuß- und Radweg begleitende, geschwungene Variante wurde gewählt.

In diesem Zusammenhang wurde betont, dass Jedermann – auch während der Corona-Pandemie – einen Gesprächstermin erhalte, um Kritik, Anregungen und Verbesserungsvorschläge direkt beim Landgemeinde-Bürgermeister oder beim zuständigen Amt loszuwerden. Nur konstruktiv müsse die Kritik sein, heißt es.