Frühjahrsputz in Leinefelder Südstadt

Mit Müllsäcken und Greifern ausgestattet, machten sich trotz des Nieselregens am Mittwochvormittag Freiwillige in in der Leinefelder Südstadt auf, um ihren Stadtteil vom Müll zu befreien. Zu einem solchen Frühjahrsputz ruft die Caritas jedes Jahr auf. Auch im Herbst geht es einmal raus.

„Es geht dabei um die Aktivierung der Menschen und wir wollen gegen ihre Isolierung arbeiten“, sagt Sarah Dietrich, Leiterin des Caritas-Tagestreffs in Leinefelde, dem Ausgangspunkt der Aktion. Bevor es nämlich nach draußen ging, wurde drinnen geplant, Routen verteilt und es gab auch eine zusätzliche Aufgabe für jeden. Die Helfer sollten sich aufmerksam umschauen und später erzählen, was ihnen positiv wie negativ in ihrem Stadtteil aufgefallen ist. Zweimal die Woche sammeln bereits vier Freiwillige Müll. Sie kennen sich aus, wissen von den Orten, an denen sich viel ansammelt. Sie waren es auch, die die „Neulinge“ mitnahmen.

„Schlechter Ruf“ der Südstadt soll verschwinden

Der Frühjahrsputz gehört zum Projekt Thinka, das für Thüringer Initiative für Integration, Nachhaltigkeit, Kooperation und Aktivierung steht. Das Quartiersprojekt für die Leinefelde Südstadt, das vom Freistaat aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert wird, hat das Ziel, dem „schlechten Ruf“ des Stadtteils entgegen zu arbeiten, ihn zu einem lebenswerten zu machen. Kostenlos oder -günstige Angebote sollen dabei helfen, die Menschen zueinander zu bringen und den Stadtteil, wie mit der Aktion am Mittwoch, in Schuss zu halten.

Zukünftig wolle man auch mehr Familien ansprechen, so Sarah Dietrich. Deshalb soll auch vermehrt das Mieterzentrum in Leinefelde genutzt werden, denn neben dem ganzen Stadtteil habe auch der „Tagestreff“ einen schlechten Ruf, den Sarah Dietrich nur zu gern aus den Köpfen der Menschen wischen würde.

Am Ende der Aktion waren die Müllsäcke voll. Aufgefallen sei, so die Helfer, dass die Straßenzüge, die von den Freiwilligen jede Woche gereinigt werden, im guten Zustand sind. Außerdem wurde der Wunsch laut, den Frühjahrsputz größer anzulegen. Vielleicht könnten die Vereine der Stadt mit anpacken, die Stadtverwaltung die ganze Sache koordinieren, ähnlich wie in Worbis.