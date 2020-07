Neue Arten in Thüringen entdeckt

Die Grobgestreifte Körbchenmuschel aus Asien wurde jetzt erstmals in Thüringen entdeckt. Naturschützer Ronald Bellstedt, Nabu-Kreisvorsitzender in Gotha, fand sie am Stausee Friemar. Sie ist viel kleiner als die ebenfalls dort lebende heimische Teichmuschel. Auch der Amerikanische Flußkrebs, auch Kamberkrebs genannt, lebt am Stausee. Dessen Scheren sind am Ufer zu finden.