Stellungnahme zu Windpark Gebstedt offenbart Mängel

Müssen die Planer des Windparks Gebstedt das Genehmigungsverfahren jetzt von neuem durchlaufen? Scheitert das Projekt? Oder ist das Bauvorhaben überhaupt nicht gefährdet und kann mit ein paar Modifikationen sogar die ursprüngliche Anzahl der Windräder, inklusive der zunächst abgelehnten errichtet werden? Ein fünfzehnseitiges Gutachten samt Stellungnahme des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) sorgt für viel Interpretationsspielraum und offenbart Mängel im Verfahren – mal hatten die Genehmigungsbehörden den Naturschutz zu schwach ins Kalkül gezogen, das andere Mal dann aber plötzlich kompromisslos.

Hintergrund dieses Verfahrens sind zwei Widersprüche, die auf der Seite der Betreiber die Windpark Gebstedt GmbH eingelegt hat und auf der Seite der Gegner der Naturschutzbund (Nabu) Thüringen. In einem gemeinsamen Verfahren wurden beide Beschwerden abgewogen, die Einschätzungen des TLUBN begründet und im Anschluss „Handlungsanforderungen“ formuliert.

Widersprüche von Windpark Gebstedt GmbH und NABU Thüringen

Die Windpark-Gesellschaft legte ihren Widerspruch bereits am 28. Januar 2019 ein, kurze Zeit nachdem das Landratsamt Weimarer Land den größten Teil der Windanlagen genehmigte, in einem anderem Abschnitt aber den Bau zweier Windräder untersagte (9. Januar 2019).

Gegen diesen Genehmigungsbescheid für die Errichtung von fünf Windrädern legte wiederum der Nabu Thüringen am 12. März 2019 Widerspruch ein. Am 20. Dezember 2019 war im TLUBN die Entscheidung gefallen. Doch was besagt diese im Detail? Nun, das ist kompliziert. Es folgen einige Auszüge:

TLUBN übt Kritik am Vorgehen der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen

„Eine abschließende Prüfung, ob den beantragten Windenergieanlagen im Windpark Gebstedt Belange des Natur- und Artenschutzes [im Sinne des Baugesetzbuches ...] entgegenstehen, ist anhand der vorgelegten Unterlagen nicht möglich. Es bedarf weiterer Untersuchungen, Darstellungen und Bewertungen“, heißt es in einem kritischen Vorwort zur Stellungnahme.

Im Sinne der Naturschützer teilt das TLUBN zunächst die Einschätzung, dass an erster Stelle überhaupt die Ausweisung von Vorranggebieten für die Windenergienutzung in Dichtezentren von schützenswerten Vogelpopulationen – im konkreten Fall des Rotmilans – fraglich ist. Eine derartige Berücksichtigung hätte vorsorglich artenschutzrechtliche Konflikte vermieden. Deutlicher heißt es schließlich: „Wenn ein Planungsträger wie hier die Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen in der Abwägung zu den Vorranggebieten diesen Naturschutzbelang aber gegenüber anderen Belangen zurückstellt, folgt daraus nicht unmittelbar die Rechtsfehlerhaftigkeit der Entscheidung.“ Letzteres freilich dann nur, wenn die existierenden Belange der Vogelpopulationen in ausreichendem rechtlichen Maße Rechnung getragen werden.

Dürfen die beiden abgelehnten Windräder doch noch gebaut werden?

Zuletzt hatte die Windpark Gebstedt GmbH mit fünf Windrädern geplant. Dürfen vielleicht doch alle sieben Anlagen errichtet werden? Foto: Arne Dedert

Dies führt zu einem weiteren Punkt, an dem die Behörde die Argumente des Nabu teilt. So gibt es für einige der Windräder Prüf- oder sogar Nachbesserungsaufträge. Ihre Position unterschreite laut der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Planung die Mindestabstände die der Avifaunistische Fachbeitrag zur Genehmigung von Windenergieanlagen (WEA) in Thüringen fordere. Die wiederum vom Nabu angeführten und von der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten erarbeiteten Mindestabstände seien hingegen rechtlich nicht relevant.

Was die Windräder „WTG06“ und „WTG07“ gemäß ihrer Bezeichnung in der Planung anbelangt, schlägt sich das TLUBN auf die Seite der Bauherren. So waren die beiden Standorte wegen genau solcher Bedenken bezüglich des Mindestabstandes abgelehnt worden. Die Genehmigungsbehörde im Landratsamt hatte der Windpark-Gesellschaft jedoch keine „geringfügige Verschiebung“ zugebilligt, die zu den geforderten Abständen „zu Brutstätten windenergiesensibler Vogelarten“ oder eben Orten „erhöhter Flugaktivität“ hätte führen können. „Eine Ablehnung von Windenergieanlagen aus artenschutzrechtlichen Gründen kommt jedoch nur dann in Betracht, wenn vorab alle geeigneten Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen ausgeschöpft wurden“, argumentiert das TLUBN.

Windpark-Gesellschaft und Landratsamt ignorieren Vorschlag aus Begleitplan

Unklar für die obere Landesbehörde blieb in diesem Zusammenhang aber auch, warum weder die Windpark-Gesellschaft geplant hat, beziehungsweise das Landratsamt von selbigen gefordert hat, dass im Umfeld der Anlagen „alternative Nahrungshabitate“ für den Rotmilan angelegt werden. Dies soll dazu dienen, dass sich die Tiere seltener in der Gefahrenzone aufhalten. Die Idee dazu war bereits im landschaftspflegerischen Begleitplan (LPB) vorgeschlagen worden.

Doch nicht nur der Rotmilan war in den Planungen nicht ausreichend berücksichtigt. das TLUBN sieht auch Aspekte zum Schutz des Schwarzmilans und von Fledermäusen nicht oder nicht ausreichend gewürdigt. Auch schlägt das Landesamt die Analyse von deren Flugbewegungen vor. Für den Feldhamster, den der Nabu anführte, entstehe durch das Bauvorhaben laut TLUBN jedoch keine Gefährdung.

Je nachdem, wie rechtsverbindlich die Stellungnahme des Landesamtes ist, könnte für alle Beteiligten des Windparks Gebstedt eventuell eine Menge Arbeit zukommen. Zumindest erklärt das Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt, warum es vor Jahresende so still um die Windpark-Firmen geworden ist.