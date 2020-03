Von Wildpflanzen bis Wachskreislauf

Gut ein halbes Dutzend Vorträge geboten wurden am Wochenende bei einem erneuten Treffen zwischen Landwirten und Imkern. Damit wird der Dialog fortgesetzt, der mehr Verständnis füreinander bewirken soll. Eine Voraussetzung dafür ist der Erwerb von Wissen, um die natürlichen Zusammenhänge, wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedingungen sowie sich daraus ableitende Handlungen einordnen zu können. Beide Gruppen sind als wichtige Akteure in den Naturräumen aufeinander angewiesen.

Anlässlich des Sterbetages von Ferdinand Gerstung, dem 5. März 1925, legten die Imker am Wochenende einen Kranz am Grab nieder. Foto: Dirk Lorenz-Bauer

Tatsächlich konnten in der Veranstaltung im Gemeinschaftshaus neben der Kirche wieder viele Fakten vermittelt und damit Erkenntnisse gewonnen werden. Rund ein halbes Dutzend Fachvorträge wurden gehalten.

So fand etwa der zu „Ferdinand Gerstungs Blick auf die Landwirtschaft“ ebenso Zuspruch wie der von Sandra Mann vom Fachbereich Landwirtschaft der Hochschule Anhalt. Die Ingenieurin referierte zum Thema „Anlage und Pflege blütenreicher Vegetationsbestände mit heimischen Wildpflanzen“. Die heimische Tierwelt sei an die regionalen Wildpflanzen angepasst. Sonnenblumen, Phacelia und so weiter, die häufig in Blühmischungen verwendet würden, kämen von anderen Kontinenten (Amerika). Viele Tierarten könnten diese Pflanzen indes nicht nutzen. Wer also die Vielfalt der hiesigen Pflanzenwelt und damit die Vielfalt der Tierwelt erhalten und fördern wolle, käme um die Arbeit mit den regionalen Wildpflanzen gar nicht herum.

Innerhalb bestimmter Regionen würden diese gesammelt, vermehrt und wieder ausgebracht, erklärte Sandra Mann. Die Pflanzen seien an die spezifischen Bedingungen angepasst. Mit regionalen Wildpflanzen könnten deshalb sehr effektiv ökologisch hochwertige und multifunktionale Flächen zur Förderung der Biodiversität, sprich Artenvielfalt, angelegt werden. Vorteil laut Fachfrau: Die Flächen können bei richtiger Pflege über lange Zeiträume erhalten werden. Wichtig sei es, betonte Sandra Mann, dass bei allen Pflegemaßnahmen nie alles auf einmal gemäht wird. So werde nämlich gewährleistet, dass Rückzugsbereiche beziehungsweise Nahrungsflächen für die Tiere erhalten bleiben; etwa Altgrasstreifen und Blühstreifen.

Anlässlich der Veranstaltung ehrte der Landesverband Thüringer Imker Ferdinand Gerstung mit einem Kranz, der Samstagmittag an dessen Grab gelegt wurde. Der 5. März 1925 ist Gerstungs Todestag. 1886 hatte dieser die Pfarrstelle in Oßmannstedt übernommen. Im Dorf baute er sein Hobby, die Imkerei, weiter aus und entwickelte neue, recht fortschrittliche Methoden bei der Bienenhaltung.

Henry Anemüller von der Agrarfirma Steinerne Heide in Großgeschwenda sprach übers „Greening“ im Unternehmen, bei dem man gezielt versuche, den Insektenschutz mit dem Anbau eiweißreichen Futters für die Milchkühe zu kombinieren. Dieses auch mit Blick, für den Maisanbau eine Alternative zu haben. Immerhin liegen die Anbauflächen des Betriebes relativ hoch. Auch die Bodenwertzahl ist nicht unbedingt ideal zu nennen. Das Verhältnis zu den örtlichen Imkern sei ein gutes.

Zudem berichtete Henry Anemüller vom Projekt „Bienenstrom“, das im Frühjahr 2019 angeschoben wurde. Damals war auf Flächen des Betriebes das „Landsgaarder Gemenge“ ausgebracht worden, das besonders bienenfreundlich sein soll. Bestandteile seien Erbsen, Klee und Gras. Nutzt es also den Bienen in einem ersten Schritt, kann das Erntegut später in der Biogasanlage auch noch verstromt werden, erklärte Anemüller. So ergibt sich ein zweifacher ökologischer Effekt.

Über einen vertrauensvollen Austausch zwischen Imkern und Landwirten sprach Thomas Köhler mit Blick auf den Imkerverein Stadtroda. Dieser kooperiere mit dem Agrarunternehmen Wöllmisse Schlöben in Gernewitz. 2016 hatte dieses dem Verein ein neues Domizil angeboten. Seither entstanden Lehrbienenstand, Dauerausstellung und können Räume zu Schulungen und zur Vereinsarbeit genutzt werden. Honigschleudern ist möglich, ebenso kann ein Raum für den Wachskreislauf (Gewinnung, Klärung, Verarbeitung) genutzt werden.