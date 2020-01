Da liegen sie nun: In Thüringen werden in den kommenden Tagen die ausgedienten Weihnachtsbäume eingesammelt und anschließend entsorgt.

Weihnachtsbaumentsorgung: Termine 2020 für Thüringen

Da dass Verbrennen von Weihnachtsbäumen in Thüringen bereits seit einigen Jahren verboten ist, bieten viele Städt, Gemeinden und Landkreise im Freistaat Termin, an denen man seinen Weihnachtsbaum zum Entsorgen abgeben kann. Beachten sollte man lediglich, dass der Baum abgeschmückt wurde, bevor er entsorgt wird.

Abholtermine für Erfurt und Weimar

In der Landeshauptstadt Erfurt holen Mitarbeiter der Stadtwerke ausgediente Weihnachtsbäume am 8. Januar ab. Dazu sollten die Bäume gut sichtbar vor dem Grundstück abgelegt werden. Anschließend werden sie von der Kompostierungsanlage in Erfurt-Schwerborn geschreddert und in Kompost umgewandelt.

Vom 2. bis 31. Januar können die Einwohner von Weimar ihre Weihnachtsbäume im gesamten Stadtgebiet an den bekannten öffentlichen Wertstoffsammelplätzen Altglascontainer-Standorten zur Entsorgung abgelegt werden. Zusätzlich nehmen die Kompostanlage in Umpferstedt und der Wertstoffhof die Weihnachtsbäume entgegen.

Großschwabhausen lädt zum Weihnachtsbaumverbrennen

In Großschwabhausen im Weimarer Land werden am 11. Januar sämtliche Bäume am Vormittag um 10 Uhr vor den Häusern abgeholt und Abends auf dem Sportplatz ab 17 bei Bratwurstduft und Glühwein mit einem offiziellen Weihnachtsbaumverbrennen entsorgt.

Die Weihnachtsbaum-Entsorgung im Ilm-Kreis findet innerhalb der ersten und vierten Kalenderwoche statt. Auch hier sollten die Bäume ungeschmückt und gut sichtbar neben den Biotonnen zur Entsorgung bereitgestellt werden. Die Bäume dürfen eine Größe von 1,50 Meter nicht überschreiten. Größere Bäume müssen vorher zerteilt werden.

In Jena werden die Weihnachtsbäume am 7. und 8. Januar abgeholt. Außerhalb dieses Zeitraumes können die Bäume an allen bekannten Biotonnen abgestellt werden.

Geldstrafe bei illegaler Entsorgung

Wird man dabei erwischt, einen Weihnachtsbaum illegal zu entsorgen, ist das eine Ordnungswidrigkeit, welche in Thüringen pro Baum mit einem Bußgeld zwischen 30 und 50 Euro bestraft wird.

Termine für Ostthüringen

Hier die Weihnachtsbaum-Enorgungstermine für den Landkreis Greiz

Dienstag, 07.01.2020 Greiz (ohne Neubaublöcke)

Mittwoch, 08.01.2020 Berga, Triebes links der Triebes

Donnerstag, 09.01.2020 Zeulenroda, Hohenleuben

Freitag, 10.01.2020 Langenwetzendorf, Auma

Montag, 13.01.2020 Mohlsdorf (Bauhof), Obergrochlitz, Hasental

Dienstag, 14.01.2020 Greiz (Neubaublöcke), Triebes rechts der Triebes

Mittwoch, 15.01.2020 Weida

Donnerstag, 16.01.2020 Ronneburg

Freitag, 17.01.2020 Münchenbernsdorf

Montag, 20.01.2020 Bad Köstritz

Hier die Weihnachtsbaum-Enorgungstermine für die Stadt Gera

Montag, 13.01.2020 Debschwitz, Alt-Lusan, Lusan

Dienstag, 14.01.2020 Bieblach, Bieblach-Ost, Roschütz, Tinz, Langenberg

Mittwoch, 15.01.2020 Südliches Stadtzentrum, Zschippern, Zwötzen, Lietzsch, Alt-Taubenpreskeln, Poris-Lengefeld, Kaimberg, Thränitz, Naulitz, Collis

Donnerstag, 16.01.2020 Scheibe, Ernsee, Heinrichsgrün, Scheubengrobsdorf, Frankenthal, Windischenbernsdorf, Dürrenebersdorf, Weißig, Gorlitzsch, Schafpreskeln, Röppisch, Liebschwitz

Freitag, 17.01.2020 Nördliches Stadtzentrum, Ostviertel, Leumnitz, Stern, Trebnitz, Laasen

Montag, 20.01.2020 Rubitz, Milbitz, Thieschitz, Untermhaus, Bieblach, Bieblach–Ost

Dienstag, 21.01.2020 Rusitz, Roben, Steinbrücken, Lessen, Großaga, Kleinaga, Reichenbach, Seligenstädt, Hain, Wachholderbaum

Mittwoch, 22.01.2020 Hermsdorf, Wernsdorf, Lauenhain, Söllmnitz, Cretzschwitz, Dorna, Röpsen, Negis

Donnerstag, 23.01.2020 Otticha, Niebra, Kleinfalke, Großfalka, Lusan