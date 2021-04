Neues Corona-Testzentrum in Leinefelde

Ab Dienstag können sich die Eichsfelder auch in einem weiteren Testzentrum in Leinefelde testen lassen..

Leinefelde. Im Eichsfeld gibt es ein weiteres Testzentrum. Die neue Anlaufstelle befindet sich in Leinefelde, in der Birkunger Straße 1a. Bei einem positiven Ergebnis erfolgt sofort eine PCR-Nachtestung.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft Eichsfeld eröffnet ein zweites Coronatestzentrum. Neben dem Angebot im Eichsfelder Kulturhaus besteht ab Dienstag in der Birkunger Straße 1a in Leinefelde die Möglichkeit, einen kostenfreien Schnelltest zu machen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Sollte dieser ein positives Ergebnis zutage bringen, erfolgt sofort eine PCR-Nachtestung. Geöffnet ist das Testzentrum dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr.

Termin unter www.leinefelde-worbis.dlrg.de oder telefonisch unter 03605/5461653 zu den Öffnungszeiten des Testzentrums.