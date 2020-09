Angeklagter Mark S.: Doping „aus Liebe zum Sport“

München. Mark S. ist in seinem Element, das spürt der Zuschauer. Vor ihm stehen auf mehreren Tischen medizinische Apparaturen und er soll erläutern, wie sie funktionieren.

Dem 42-Jährigen glaubt man sofort, dass er all diese Geräte häufiger nutzte. Anfangs wirkt er etwas nervös. Doch diese Unsicherheit legt sich schnell und die Prozessbeteiligten erfahren bis zum Mittag viel darüber, was mit Blut alles gemacht werden kann, wenn die nötige Ausrüstung vorhanden ist.

Der Grat zwischen verbotenem Eigenblutdoping oder lebensrettenden Maßnahmen ist schmal, auch das wird den Zuhörern schnell klar. Die beim Angeklagten Mark S. im Februar 2019 in Erfurt beschlagnahmten Geräte leisten beides. Dass sich der Arzt bewusst war, Sportler mit seinen Blutbehandlungen zu dopen, wie es ihm die Experten der Staatsanwaltschaft München I vorwerfen, räumte er zu Beginn des fünften Verhandlungstages im Doping-Prozess über seine Verteidiger ein. „Meine Faszination und Liebe zum Sport war der Antrieb für meine Entscheidung“, heißt es in dem verlesenen Text. „Ich hatte es mir zur Aufgabe gemacht, mit hoher fachlicher Kompetenz zur Seite zu stehen.“ An anderer Stelle ist die Rede davon, „ärztliche Leistung auf hohem Niveau durchzuführen“. Finanzielle Interessen bestreitet Mark S. Er habe keine Gewinne erwirtschaftet, heißt es.

Der Arzt wirkt ernst, als Alexander Dann und Juri Goldstein seine Erklärung verlesen. Die Anklage spricht von rund 140 Fällen. Einige Dopingstraftaten soll er gemeinsam mit Mitangeklagten begangen haben, zahlreiche gewerbsmäßig. Bei der Vorführung seiner Ausrüstung wird klar, dass gezeigt werden soll, wie hoch der medizinische Standard beim Doping war. Fragen nach Sportbetrug spielen keine Rolle.

Ob sich Sportler in Gefahr begeben haben, beispielsweise weil sie als lebende Blutbeutel auf Langstreckenflüge gingen, wie es die Staatsanwaltschaft sieht, muss eine Expertise für den Prozess klären. Mark S. hinterlässt an diesem Tag bei den Beteiligten den Eindruck, dass er medizinisch wusste, was er tut. Wie sein Handeln medizinethisch zu bewerten ist, soll ein weiteres Gutachten bewerten.

Der in Halle geborene Angeklagte hatte eine normale, von Sport geprägte Kindheit und schafft es mit 13 Jahren aufs Erfurter Sportgymnasium. Beide Eltern sind Leistungssportler, auch viele seiner Freunde und Bekannten kommen aus diesem Bereich. Bis 2003 studiert er in Gießen Medizin und promoviert anschließend in Leipzig zum Thema Leistungsdiagnostik.

Er sammelt als Assistenzarzt an mehreren Kliniken Erfahrungen, ist immer wieder auch bei seiner Mutter in der Erfurter Hausarztpraxis angestellt. Nach Erwerb des Facharztes 2011 arbeitet er in der Erfurter Praxis. Dort betreut er auch zahlreiche Sportler. „Immer sachgerecht und ohne Doping“. 2009 sei er in den Dopingskandal beim Radsportteam „Gerolsteiner“ mit hineingezogen worden. Schuld seien die Presse und der Doping-Aufklärer Hajo Seppelt gewesen. „Er ist zu 100 Prozent unschuldig“, betonen seine Anwälte.

Bereits 2012 will sich Mark S. seine Ausrüstung besorgt haben. Es seien Kontakte zu Sportlern aufgebaut worden oder Sportler hätten sich bei ihm gemeldet. Athleten mussten für eine Saison 5000 Euro für die Doping-Behandlung berappen. Darin seien die Kosten für medizinisches Verbrauchsmaterial genauso enthalten gewesen wie Ausgaben für Flüge und Hotels. Allein die Abnahme und Lagerung des Blutes soll bis zu 3500 Euro gekostet haben.

Erfolgreiche Sportler zahlten deutlich mehr, andere manchmal weniger. „Daraus hat sich für mich immer eine Plus-Minus-Null-Rechnung ergeben.“ Er habe die Arbeit für den Leistungssport als Service gesehen. Seinen Lebensunterhalt will sich Mark S. in der Erfurter Arztpraxis verdient haben.

Bis zum 28. Februar des vergangenen Jahres. Da griffen Ermittler zeitgleich in Seefeld (Tirol) und Erfurt zu. In Österreich erwischen sie während der gerade laufenden Nordischen Ski-WM Langläufer Max Haucke (Österreich), wie er am Bluttropf hängt. Zwei der mutmaßlichen Dopinghelfer, die Angeklagten Diana S. und Ansgard S. werden ebenfalls festgenommen.

In Erfurt verhaften bayerische Zollfahnder Mark S. in der Arztpraxis und stellen medizinische Geräte, aber auch Blutbeutel und weiteres Beweismaterial sicher. Bei den weiteren Ermittlungen zieht die Justiz Vermögen in Höhe von 175.000 Euro ein.

Laut Staatsanwaltschaft löste die Ermittlungen Mitte Januar 2019 die ARD-Dokumentation „Gier nach Gold“ von Hajo Seppelt aus. Der österreichische Ski-Langläufer Johannes Dürr packte erstmals über Dopingmethoden im Wintersport aus, ohne Namen zu nennen.

Das tat er dann nur wenige Tage später, als er im Beisein eines Münchner Oberstaatsanwalts von österreichischen Ermittlern vernommen wurde.

Mit dem fünften Prozesstag haben sich vier der fünf Angeklagten vor Gericht eingelassen. Lediglich Dirk Q. schweigt. Mit ihren Aussagen erhoffen sich die anderen Angeklagten für den weiteren Prozess eine bessere Ausgangsposition.

Das Gericht hatte am ersten Verhandlungstag über ein Vorgespräch berichtet, bei dem auch die Höhe möglicher Strafen zu Sprache gekommen war. Dem Hauptangeklagten könnten fast zehn Jahre Gefängnis drohen, sollte sich die Staatsanwaltschaft durchsetzen. Doch selbst die Richter gingen im Sommer vor Prozessbeginn von einer Haft zwischen vier und sechs Jahren aus, unter der Bedingung, dass Mark S. umfassend aussagt und als Arzt Berufsverbot bekommt.

Seine Aussage liegt seit Dienstag vor. Dem Gericht reicht das aber noch nicht aus, weil zahlreiche Fragen weiter offen sind. Am Mittwoch wird Johannes Dürr als Zeuge erwartet. Bisher habe er nicht abgesagt, heißt es. Andere Zeugen aus dem Ausland wollen dagegen nicht kommen, sodass die aktuelle Prozessplanung bis Weihnachten Überraschungen bieten könnte.