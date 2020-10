Doping-Prozess wird nach Corona-Erkrankung länger unterbrochen

Der Münchner Doping-Prozess ist wegen der Corona-Erkrankung eines Verteidigers vorerst für knapp zwei Wochen unterbrochen. Bis einschließlich 13. Oktober wurden drei Verhandlungstage abgesetzt, sagte Peter Helkenberg, Verteidiger von Dirk Q., am Freitag dieser Zeitung. Sein Mandant befindet sich in Untersuchungshaft in Quarantäne.

Auch der Hauptangeklagte, Mark S., soll in seiner Untersuchungshaft in München Stadelheim, in Quarantäne genommen worden sein. Ob am 14. Oktober weiter verhandelt werden könne, entscheidet sich erst nach Corona-Tests, denen sich drei Angeklagte und vorerst eine Person aus der Verteidigung unterziehen müssen. Darüber hat das Gericht die Prozessbeteiligten am Freitag informiert.

Vorläufiges Aus des Verfahrens droht

Für weitere Auskünfte war die zuständige Justiz-Pressestelle Freitagnachmittag in München nicht zu erreichen. Am Donnerstag hatte das Gericht den Prozessbeteiligten mitgeteilt, dass einer der Verteidiger in diesem Verfahren an Corona erkrankt ist und vorerst den Verhandlungstermin am Freitag abgesetzt.

Sollten von den Prozessbeteiligten keine weiteren Personen erkranken, kann der Prozess trotz Verzögerung weiter fortgeführt werden. Treten weitere Corona-Fälle auf, könnte das auch das vorläufige Aus des Verfahrens bedeuten, wenn die Unterbrechungsfristen zu lange andauern oder Angeklagte ohne Verteidiger dastehen. Dann müsste der Prozess erneut begonnen.