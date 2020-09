Erfurter Arzt Mark S. ab Mittwoch wegen Doping-Vorwürfen vor Gericht

Mark S. bei seiner Festnahme am 17. Januar 2019 in Erfurt.

München. In München beginnt der Prozess gegen den Erfurter Arzt und vier mutmaßliche Helfer. Ihnen wird gewerbsmäßige Anwendung verbotener Dopingmethoden vorgeworfen. 179 Journalisten wollen am Prozess teilnehmen.

Eine Frau und vier Männer müssen sich ab Mittwoch vor der 2. Strafkammer am Landgericht München unter anderem wegen gewerbsmäßiger und teilweise bandenmäßiger Anwendung verbotener Dopingmethoden sowie der Beihilfe dazu,verantworten. Als Hauptangeklagter gilt Mark S. aus Erfurt. Er und ein zweiter Angeklagter sitzen aktuell in Untersuchungshaft. Zwei weitere Thüringer Angeklagte wurden am 27. Februar 2019 bei der nordischen Ski-WM in Seefeld festgenommen und später nach Deutschland ausgeliefert. Sie kamen allerdings im Mai vorigen Jahres wieder auf freien Fuß.