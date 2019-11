Mafia-Umtriebe in Thüringen erneut in der Debatte

Was steckt hinter der Mafia-Schießerei von Erfurt aus dem Jahr 2014? Ein MDR-Bericht legt jetzt nahe, dass die blutige Fehde in einer Spielhalle im Norden der Thüringer Landeshauptstadt nur die Fortsetzung eines länger andauernden Streits gewesen sein könnte. Dazu bezieht sich das Rechercheteam des Senders auf mehrere zehntausend Seiten interner Ermittlungsunterlagen, die ihm vorliegen.

In den Fokus rückt dabei wiederholt die Frage, wie stark die Thüringer Polizei gegen die Strukturen der Organisierten Kriminalität (OK) in der Mitte Deutschlands überhaupt vorgehen kann. Das Lagebild des Bundeskriminalamtes (BKA) zu OK-Ermittlungen 2018 stellt den Thüringer Ermittlern ein schwaches Zeugnis aus. Lediglich vier Tatkomplexe aus diesem Bereich seien ermittelt worden. Thüringen liegt nur deshalb nicht auf dem letzten Platz, weil bei den vier Komplexen in Bremen auch einer vom BKA übernommen wird. Thüringen reiht sich mit den niedrigen Zahlen allerdings in die Reihe der Bundesländer ein, in denen weniger OK-Tatbestände ermittelt wurden. Lediglich in Bayern, Hamburg, dem Saarland und Mecklenburg-Vorpommern gibt es geringfügige Steigerungen bei der Anzahl der Ermittlungsverfahren.

Innenminister: OK-Ermittlungsstärke im bundesweiten Durchschnitt

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) weißt die Interpretation der Zahlen auf Anfrage zurück: „2018 wurden vier Ermittlungskomplexe im Bereich der Organisierten Kriminalität bearbeitet, welche oftmals bis zu mehrere hundert Ermittlungsverfahren beinhalten.“ Thüringen liege mit den 20 Dienstposten aktuell im bundesweiten Durchschnitt von fünf Sachbearbeitern pro Ermittlungskomplex. Maier verweist darauf, dass unmittelbar nach einer Schlägerei in der Erfurter Michaelisstraße im Oktober 2017 – auch hier gibt es Spuren zur OK – Maßnahmen, unter anderem zur Personalschulung bei der Polizei, initiiert wurden, die bis heute stetig erweitert werden.

Raymond Walk, Innenpolitiker der Thüringer CDU, hält zu der Ermittlungszahl allerdings entgegen: „Das Merkmal, dass mehrere Verfahren zusammengefasst wurden, gilt für andere Bundesländer ebenfalls. Dennoch werden mehr Straftaten ermittelt.“

Prozess um Schlägerei beendet

Wie schwierig es die Ermittler allerdings bei der Aufklärung haben, das der zeigt der Abschluss eines Verfahrens am Erfurter Amtsgericht in dieser Woche. Dort hatten ursprünglich fünf Armenier auf der Anklagebank gesessen, die den Boxer Karo Murat am Rande einer Veranstaltung in der Erfurter Messehalle 2017 verprügelt haben sollen. Bei einem Teil der Beteiligten gilt eine Verbindung zur Mafia-Schießerei in Erfurt 2014 als belegt. Ob die Fehde von damals bei der Schlägerei 2017 ihre Fortsetzung fand? Das konnte das Verfahren nicht vollständig aufklären. Fakt ist aber: Von einstmals fünf Angeklagten ist einer zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Verfahren gegen einen anderen Angeklagten wurde abgetrennt und es gab Freisprüche, weil die Schläger nicht zweifelsfrei erkannt werden konnten – dann gilt: Im Zweifel für den Angeklagten.

Eine Schlägerei im April 2017 erregte die Gemüter. Nach einem Boxkampf in der Erfurter Messehalle kam es zum Nachspiel zwischen Männern, die in Verbindung mit der Schießerei 2014 stehen sollen. Foto: Foto: Sascha Fromm

Dass die Gründe für die Schießerei in Erfurt viel tiefer liegen, wird schon lange vermutet. Der MDR-Bericht hat jetzt aufgedeckt, dass es 2013 in einem griechischen Restaurant in Weimar bereits eine Auseinandersetzung gegeben hat, bei der es fast zur Eskalation gekommen wäre. Ein Zeuge habe der Polizei berichtet, heißt es in dem Beitrag unter Bezugnahme auf die internen Akten, dass „im Wagen eines Verdächtigen ein Sturmgewehr und automatische Waffen gelegen haben“. An dem Treffen seien je drei Armenier aus Leipzig und drei aus Erfurt beteiligt gewesen. Auf der anderen Seite hätten drei Tschetschenen gesessen, die im Verdacht stünden, zur Tschetschenen-Mafia-Gruppe in Thüringen und Sachsen zu gehören. Offenbar ging es im Konkurrenzstrukturen auf dem Autoschiebermarkt. Der illegale Autohandel könnte auch für den Drogentransport genutzt worden sein. Daneben steht auch die Tatsache im Fokus, dass es nicht nur zwischen Armeniern und Tschetschenen zu Auseinandersetzungen kommt, sondern offenbar auch zwischen den armenischen Gruppen in Erfurt seit Jahren ein Streit schwelt. Ausdruck dieses Konflikts könnte die Schlägerei in der Michaelisstraße in Erfurt 2017 gewesen sein. Dafür saßen später überwiegend Deutsche auf der Anklagebank, die aber in enger Verbindung zu einem der Mafia-Clans stehen sollen.

Mehr Mafiabosse dabei, als bisher bekannt

Die Auswertung der Unterlagen legt laut Bericht nahe, dass der Streit in Thüringen von hohen Mafia-Autoritäten geschlichtet worden sein könnte. Demnach waren sowohl in Weimar 2013 als auch in Erfurt 2014 „mehr Mafiabosse dabei, als bisher bekannt“, schreiben die Autoren, die seit vielen Jahren in der OK-Szene in Mitteldeutschland recherchieren und diverse Strukturen rund um die Organisierte Kriminalität aufgedeckt haben.

So würden dem Bericht zufolge mehrere Spuren zu sogenannten „Dieben im Gesetz“ führen, den höchsten Autoritäten in der russisch-eurasischen Mafia. Aber auch bei der Tschetschenischen Mafia ergeben sich diese Spuren dem Beitrag zu folge. Das deckungsgleiche Hierarchiesystem existiert bei den Tschetschenen. Wie die Streitigkeiten zwischen den Gruppen vorerst beigelegt werden konnten, auch dazu geben die Ermittlungsunterlagen, die in dem MDR-Bericht als Quelle zitiert werden, offenbar Auskunft. Demnach reichten die Verbindungen bis in die Politik. Ein Politiker aus Dagestan, eine Kaukasus-Republik, die an Georgien und Tschetschenien grenzt, sei nach Erfurt und Berlin gereist. Der Mann pflege offenbar gute Kontakte zu Mafia-Bossen in der Region. Gemeinsam mit einem Geschäftsmann soll es offenbar erfolgreiche Vermittlungsversuche zwischen den Gruppen gegeben haben und die Differenzen könnten nach Treffen in Belgien und Moskau gegen Geldzahlungen beigelegt worden sein – im Beitrag wird von einem „vorläufigen Frieden“ geschrieben, der hergestellt werden konnte.