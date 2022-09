Razzien im Rockermilieu auch in Thüringen: Faeser verbietet "United Tribuns"

Berlin. Am Mittwochmorgen wurden in Zusammenhang mit dem Verbot Objekte in neun Bundesländern durchsucht, darunter auch Thüringen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die rockerähnliche Gruppierung "United Tribuns" am heutigen Mittwoch verboten. Mitglieder der Gruppe hätten schwerste Straftaten begangen, unter anderem Sexualstraftaten, Menschenhandel und versuchte Tötungsdelikte. Als Rechtsstaat müsse man sehr deutlich zeigen, dass Gruppierungen, von denen so schwere Straftaten ausgehen, nicht geduldet werden, sagte die SPD-Politikerin.

Am Mittwochmorgen seien in Zusammenhang mit dem Verbot Objekte in neun Bundesländern durchsucht worden. Das Vereinsverbot erfolge in Abstimmung mit den Innenministerien von Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Thüringen. Nach Angaben von MDR Thüringen wurden zwei Immobilien in Erfurt durchsucht.

Kennzeichen der "United Tribuns" und seiner Teilorganisationen dürfen ab sofort weder verbreitet noch öffentlich oder in einer Versammlung verwendet werden. Dem Verein und seinen Teilorganisationen ist jede Tätigkeit in Deutschland untersagt. Es ist verboten, Ersatzorganisationen zu bilden oder bestehende Organisationen als Ersatzorganisationen fortzuführen.

Nach Angaben des Bundesinnenministerium hatte sich die 2004 von einem ehemaligen bosnischen Boxer im baden-württembergischen Villingen-Schwenningen gegründete Gruppe gewalttätige Auseinandersetzungen mit konkurrierenden Rockergruppierungen wie den "Hells Angels" geliefert.

