Daniel P. wird von einem Justizwachtmeister in den Gerichtssaal geführt. Er steht das zweite Mal binnen eines Jahres vor Gericht.

Am Landgericht Gera wird gegen Daniel P. verhandelt. Er soll Frauen zum Missbrauch von Babys angestiftet haben. Mehrere seiner Partnerinnen sagten jetzt vor Gericht aus.

Frances Theres Beier

Tiefe Einblicke in die sexuellen Vorlieben des Angeklagten

Gera. Der Prozess gegen den Angeklagten Ostthüringer Daniel P. geht am Landgericht Gera in die nächste Runde. Bereits 2019 wurde P. wegen schweren Missbrauchs an einem fünf Monate alten Baby zu vier Jahren Haft verurteilt.