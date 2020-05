Zweimal Haftbefehl erließ das Amtsgericht Gera in zwei versuchten Tötungsdelikten in Rudolstadt und Saalfeld.

Saalfeld/Rudolstadt. Nach den versuchten Tötungsdelikten in Saalfeld und Rudolstadt, hat das Amtsgericht Gera nun Haftbefehl gegen zwei Männer erlassen.

Versuchte Morde in Saalfeld und Rudolstadt: Beide Täter sitzen nun in Haft

Nach dem versuchten Mord im Obdachlosenheim in Saalfeld wurde gegen den 28-Jährigen Täter durch das Amtsgericht Gera ein Haftbefehl erlassen. Der Beschuldigte wurde bereits in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Versuchter Totschlag im Obdachlosenheim in Saalfeld

Auch gegen den 23-jährige Täter, der in einer Gemeinschaftsunterkunft in Rudolstadt einen zwei Jahre jüngeren Mann versucht haben soll zu töten, wurde durch das Amtsgericht Gera ein Haftbefehl erlassen. Der Mann wurde bereits in einen Justizvollzugsanstalt eingesperrt.

Nach Gewaltausbruch in Rudolstadt: Große Betroffenheit bei Bewohnern und Neuen Nachbarn

Die Ermittlungen i beiden Fällen werden weiter durch die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld geführt und dauern an.