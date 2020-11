Zeuge: Erfurter Mediziner Mark S. sprach mit Komplizen über Doping von Kamelen

Auch Blutdoping bei Tieren sei während der Tätigkeiten des Erfurter Mediziners erörtert worden. Ein kroatischer Leichtathletiktrainer sagte am Mittwoch als Zeuge vor dem Landgericht München, dass er sich mit dem Erfurter Mediziner einmal darüber unterhalten habe. Auf die Frage eines beisitzenden Richters, um welche Tiere es sich dabei handelte, lachte der Zeuge kurz und sagte: „Kamele. Weiter gehe ich auf die Sache nicht ein.“ Auf die Nachfrage, wessen Idee das war, sagte der 39-Jährige: „Ich will keine Details nennen.“

Berichte über Pferde- oder Kamelrennen

Ob das nur eine lockere Plauderei, eine konkrete Idee oder sogar ein möglicher Plan war, das wurde nicht vertieft. Ein Ermittler hatte bei einem früheren Verhandlungstermin berichtet, dass Mark S. in einer Vernehmung ebenfalls von Pferde- oder Kamelrennen und über die Verbindung zu dem Kroaten gesprochen habe, der demnach in der Sache auf den Arzt zugegangen sei. Der Erfurter habe das dann aber wohl abgelehnt.

Der Zeuge sagte am zwölften Verhandlungstag aus, dass er den Arzt aus Thüringen entweder 2013 oder 2014 kennengelernt habe. In den Jahren danach habe er Mark S. mit Dopingsubstanzen versorgt, ihn mit zwei Sportlern bekannt gemacht und an dem geständigen Doper Johannes Dürr aus Österreich dreimal Blutabnahmen- oder Zufuhren durchgeführt.

Prozess wird wahrscheinlich verlängert

Der Trainer, gegen den in Österreich ein separates Verfahren läuft und dessen Frau eine Langstreckenläuferin ist, bezeichnete Doping in den ihm bekannten Ausdauersportarten als normal. Auf die Frage, welchen Ruf Mark S. in der Szene hatte, antwortete er: „Die Sportler haben gemeint, dass er ein fairer Mensch ist, der den Leuten hilft.“

Mark S. und vier Mitangeklagten wird jahrelanges Blutdoping vorgeworfen . Der Arzt war nach Aussagen der Beteiligten der Organisator des Dopings. Der ursprünglich bis Weihnachten geplante Prozess dürfte verlängert werden: Am Dienstag hatte das Landgericht München II 16 weitere Verhandlungstermine bis Juni 2021 angekündigt.

Alles zum Doping-Skandal um den Erfurter Arzt Mark S. in unserem Dossier

Erfurter Arzt Mark S. gesteht jahrelanges Blutdoping – „Keinen Gewinn gemacht“

Mitangeklagter Dirk Q. äußert sich erstmals im Blutdoping-Prozess