Run auf Friseurtermine hat in Thüringen begonnen

Erfurt Erleichterung macht sich breit - zumindest für Friseure gibt es endlich Licht am Ende des Tunnels in der Corona-Pandemie. Der Kundenansturm formiert sich, noch bevor die Salons geöffnet sind.

Nach der Entscheidung, dass Friseursalons am 1. März wieder öffnen können, hat ein Ansturm auf Termine eingesetzt. In vielen Betrieben, die seit Mitte Dezember geschlossen sein müssen, seien Anrufbeantworter oder Rufumleitungen geschaltet, sagte die Landesinnungsmeisterin Sybille Hain am Donnerstag auf Anfrage in Erfurt. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog.