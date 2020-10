Sieben-Tages-Inzidenz sinkt im Landkreis Eichsfeld auf 50

17 Personen sind in den vergangenen 24 Stunden genesen. Die Zahl der Genesenen steigt somit auf 242 an. 105 Personen sind aktuell an Covid-19 erkrankt, eine Person mehr als am Vortag. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Ein Eichsfelder konnte das Krankenhaus verlasen. Derzeit werden noch 13 Menschen stationär behandelt, zwei davon mit einem schweren Verlauf. Unverändert liegt die Zahl der Todesfälle bei 13.

Die Sieben-Tages-Inzidenz sinkt von 52,0 am Vortag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts auf 50,0. Die meisten Infizierten meldet das Gesundheitsamt in Uder mit 6, Heilbad Heiligenstadt mit 20, Steinbach mit 7, Lutter mit 5, Küllstedt mit 6 und Leinefelde mit 8 Personen.