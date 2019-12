Spendabel wie immer in den letzten 14 Jahren

Wenn im Storchmühlenweg rege Betriebsamkeit herrscht und das alles auch noch auf den ersten Donnerstag im Monat Dezember fällt, kann man mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass die Jugendberufsförderung (JBF) wieder ihren traditionellen Weihnachtsmarkt veranstaltet. Dann schlägt die Stunde der Weihnachtsschlaufüchse, denn man weiß, hier kann man zum guten Preis gute Ware erwerben und in angenehmem Ambiente den Druck aus der Geschenkejagd nehmen. Das geht nun schon seit 14 Jahren so und der Andrang wird immer größer.

Publikum zeigte sich nicht knausrig

Und das Publikum zeigte sich auch in diesem Jahr wie immer nicht knausrig, kaufte Weihnachtstypisches aus den Gewerken Metall und Holz und labte sich an den angebotenen Speisen und Getränken. Passiert am 5. Dezember, als sich rund 750 Gäste beim nunmehr 15. JBF-Weihnachtsmarkt die Gelegenheit nicht nehmen ließen, ein Weihnachtsschnäppchen zu machen und gleichzeitig damit etwas Gutes zu tun. Alles in allem ein rundum gelungener Nachmittag, schätzt JBF-Geschäftsführer Axel Stellmacher ein.

5500 Euro für das Kinderhospiz

Ihm oblag es dann auch, die Einnahmen zu übergeben. Am 17. Dezember konnte er im Rahmen der JBF-Jahresabschlussfeier im Augustinerkloster dem Kinderhospiz Mitteldeutschland 5.500 Euro als Spende überreichen. Felix Kalbe, Mitarbeiter Öffentlichkeitsarbeit und Marketing, nahm in Vertretung für den erkrankten Hospiz-Chef Stephan Masch den stattlichen Betrag entgegen. Gleichzeitig konnte die Jugendberufsförderung noch Maler- und Tischlerarbeiten im Kinderhospiz für das erste Quartal 2020 zusagen. Öffentlichen Bereiche und das Spielschiff in Tambach-Dietharz sollen durch die JBF-Maler-Azubis renoviert werden.

1500 Euro für Rollstuhlfechter aus Weimar

Doch damit nicht genug. Am Donnerstag, den 19. Dezember, wurde durch Stellmacher im Rahmen der Weihnachtsfeier des Polizeisportvereins Weimar ein Scheck in Höhe von 1.500 Euro an Julius Haupt übergeben. Julius ist Rollstuhlfechter und Weltmeister U17 (2018) bzw. Vizeweltmeister U23 (2019) im Rollstuhlfechten mit dem Florett. Mit der Spende will das JBF die Anschaffung eines preisintensiven Wettkampfrollstuhls unterstützen.

Die JBF bildet seit 27 Jahren Behinderte aus

Die Jugendberufsförderung Erfurt widmet sich nun schon seit 27 Jahren der Integration behinderter junger Menschen in die Arbeitswelt. Und das mit durchschlagendem Erfolg. Die Vermittlungsquote in einen sozialversicherungspflichtigen Job liegt im Durchschnitt bei 70 Prozent. Und mit einiger Sicherheit ist davon auszugehen, dass man sich auch am ersten Dezemberdonnerstag 2020 im Storchmühlenweg wieder die Klinke in die Hand geben wird. Beim 16. Weihnachtsmarkt.