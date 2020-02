Erfurt. Die Spendenaktion „Thüringen hilft“ unterstützt ein Kinderbetreuungsprojekt am Berliner Platz in Erfurt mit 1100 Euro für Lebensmittel und Küchengeräte.

Thüringen hilft: Gesundes Essen kann auch lecker sein

Möhren und Sellerie, Eier, Erbsen, Mais und natürlich Kartoffeln. Die Zutatenliste für den polnischen Kartoffelsalat ist lang. Äpfel gehören auch dazu, die hat Jasmin mitgebracht. Denn die 12-Jährige darf für die Kinderkochgruppe des Pixel-Sozialwerks in Erfurt einkaufen gehen. Den Rest haben Anna Reppel, die Leiterin, und ihre Kolleginnen schon besorgt.

Seit Oktober lädt die Begegnungsstätte in den Erfurter Neubaugebieten Berliner Platz und Rieth Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien zu verschiedenen Angeboten ein: Neben dem freien Spielen draußen wie drinnen wird gebacken und gebastelt, gekocht und gemalt. „Es gibt Entdeckertouren in der Natur und ein Fotoprojekt, wir arbeiten viel mit Holz und machen Ausflüge in die Eishalle und ins Schwimmbad, in die Bibliothek oder ins Kloster“, zählt Anna Reppel auf.

Neben der fröhlichen Freizeitgestaltung geht es aber auch ernste Inhalte, um Politik und Demokratie, um Glauben und Religion, um das Miteinander in einer bunten Gesellschaft. Daher auch der Name: Pixel, der Bildpunkt. „Jedes Bild besteht aus vielen Pixeln. Fehlt ein Punkt, stimmt das Bild nicht. Übertragen auf die Gesellschaft bedeutet das: Fehlt ein Mensch, wird er etwa ausgeschlossen, ist das Bild der Gesellschaft nicht mehr so bunt“, erklärt Anna Reppel.

Viele der Kinder haben Alltags-Defizite, hatten noch nie ein Buch in der Hand, haben noch nie eine Orange geschält. „Aber sie wollen alles ausprobieren“, freut sich die Leiterin über das Interesse der Kinder. „Meist kommen etwa 30 Kinder zu unseren Angeboten, manchmal aber auch 50.“ Natürlich muss in dieser Zeit auch etwas gegessen werden. So wird gemeinsam gekocht und gemeinsam gegessen, was in vielen Familien nicht mehr üblich ist. Die große Schüssel Kartoffelsalat war übrigens schneller alle, als die Zubereitung gedauert hat.

„Thüringen hilft“ will das Projekt mit 1100 Euro für Lebensmittel und Küchengeräten unterstützen.: Spendenkonto DE89 8205 1000 0125 0222 20 Empfänger: Diakonie Mitteldeutschland „Alte Kameraden – Live“: Das Luftwaffenmusikkorps Erfurt unterstützt die Spendenaktion mit Frühjahrskonzerten in ganz Thüringen. Termine und Tickets der Tour unter 0361 / 227 5227.