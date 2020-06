Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Thüringen hilft: Im Krabbeltunnel zur Theaterbühne

Streichelzoo und Theaterbühne, Hangelstrecke und Krabbeltunnel -- der Garten der Integrativen Kindertageseinrichtung „Am Eichwald“ in Bad Blankenburg ist eine Welt für sich. Das war nicht immer so, weiß Leiterin Roswitha Paschold. „Der 20 Jahre alte Boden war voller Wurzeln, man musste höllisch aufpassen, um nicht ständig zu stolpern.“ 65 gesunde und behinderte Kinder werden hier gemeinsam betreut. Mit unterschiedlichsten Anforderungen: „Einige Kinder brauchen viel Bewegung und Platz zum Austoben, etwa auf der neuen Rollerstrecke, andere Kinder sind sehgeschwächt und körperlich eingeschränkt, sie brauchen Gelegenheit, Pflanzen und Früchte zu fühlen und zu riechen. Dafür haben wir extra eine Wiese mit Wildkräutern und Blumen angelegt.“ Entstanden ist ein naturbelassener Abenteuerspielplatz mit vielen kreativen Möglichkeiten. Ein Streichelzoo mit Meerschweinchen und Zwergkaninchen erlaubt den Kindern zudem engen Kontakt zu den Tieren. „Für die soziale Entwicklung ist der Umgang mit Tieren wichtig“, so Paschold. „Die Kinder erleben die Wärme, die Verletzlichkeit, lernen Verantwortung zu übernehmen – ob beim Füttern oder beim Ausmisten. Das fördert die Naturverbundenheit. Und Gemüsereste von Kohlrabi oder Möhre werden jetzt nicht mehr weggeworfen, sondern den Tieren gebracht.“ Doch nicht nur kleine Sportler können sich austoben, auch an die angehenden Künstler ist gedacht, so gibt es neben Trampolin und Krabbeltunnel auch eine Theaterbühne sowie ein Puppentheater – und einen Wassermatschplatz. Da treffen sich dann alle wieder. Die Stadt Bad Blankenburg und private Spender übernehmen einen Großteil der Summe, „Thüringen hilft“ unterstützt das Projekt mit 5000 Euro.

Wer helfen möchte: Spendenkonto: IBAN DE89 8205 1000 0125 0222 20 Empfänger: Diakonie Mitteldeutschland Für eine Spendenquittung im Feld Verwendungszweck die Adresse angeben.