Nordhausen. Das Loh-Orchester spielt am 4. Januar in Nordhausen auf.

Angebot in Nordhausen: Musikalische Neujahrsreise nach Italien

Zum Jahresauftakt nimmt das Loh-Orchester seine Zuhörer auf eine musikalische Reise nach Italien mit. Unter dem Motto „Wo die Zitronen blüh’n“ versprüht dieses Konzert am 4. Januar um 19.30 Uhr im Nordhäuser Theater südländische Leidenschaft und pralle Lebenslust.

Werke der Italiener Gioachino Rossini, Pietro Mascagni und Nino Rota stehen auf dem Programm, ebenso die von italienreisenden Komponisten anderer Nationen, wie Peter Tschaikowsky mit seinem „Capriccio Italien“ oder Johann Strauß – Vater und Sohn –, die mit ihren schwungvollen Polkas und charmanten Walzern ihre Sicht auf Italien in Musik setzten.

Das Neujahrskonzert wird von Generalmusikdirektor Michael Helmrath unterhaltsam moderiert. Weitere Konzertorte sind in Sondershausen das Achteckhaus (1. Januar, 18 Uhr) sowie das Erlebnisbergwerk (18. Januar, 18 Uhr) sowie in Bad Langensalza das Kultur- und Kongresszentrum (3. Januar, 19.30 Uhr).

Karten für das Konzert im Nordhäuser Theater am 2. Januar um 19.30 Uhr gibt es im TA-Pressehaus, Bahnhofstraße 33 in Nordhausen, an der Theaterkasse und an allen Vorverkaufsstellen der Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH.