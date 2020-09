GOLDENE KAMERA Digital Award: Auszeichnungen für „Dulsberg Late Night“ und Andrea Bocelli

Essen. Am achten September findet in Essen der GOLDENE KAMERA Digital Award statt.

Auch in diesem Jahr zeichnet der Medienkonzern FUNKE und das Sozialnetzwerk YouTube mit dem GOLDENE KAMERA Digital Award wieder kreative Köpfe aus, die mit ihren Beiträgen, Aktionen und Kanälen nicht nur Millionen begeistern, sondern viel Fantasie, Originalität und Mut die Menschen erreichen und bewegen. Einer von ihnen ist der Hamburger Schulleiter Björn Lengwenus.

Der 48-Jährige musste mit dem coronabedingtem Lockdown dir Tore seiner Grund- und Stadtteilschule „Alter Teichweg“ schließen und verlor von heute auf morgen den persönlichen Kontakt zu seinen 1600 Schülerinnen und Schülern.

Es entstand die Idee zu „Dulsberg Late Night“, einer interaktiven Show für Kinder und Jugendliche, die jeden Abend um 22 Uhr von der Schulaula aus via YouTube auf Sendung ging. Benannt nach dem Stadtteil der Schule, bietet Lengwenus hier mehr als digitale Lerninhalte an. Er nutzt die Show für den persönlichen Austausch und Kontakt und hält seine Schülerinnen und Schüler auf dem Laufenden, was in der Schule gerade so passiert.

Dieses außergewöhnliche Engagement beeindruckte auch die Veranstalter des YouTube GOLDENE KAMERA Digital Awards. Für seinen Channel „Dulsberg Late Night“ wird Björn Lengwenus in diesem Jahr mit dem „Special Award“ausgezeichnet. „So viel Mut, so viel Ideenreichtum, so viel Engagement – das verdient eine GOLDENE KAMERA“, sagen die Veranstalter.

Bundesweites Vorbild für Pädagogen

Bereits 28 Folgen hat „Hamburgs coolster Pädagoge“ veröffentlicht. Linda Zervakis, die zusammen mit Daniele Rizzo den YouTube GOLDENE KAMERA Digital Award moderiert, ließ es sich nicht nehmen, den passionierten Lehrer persönlich in Hamburg mit der goldenen Trophäe zu überraschen. „Björn Lengwenus hat den Preis mehr als verdient, seine Late Night Show hat nicht nur hier in Hamburg für Furore gesorgt“, so Linda Zervakis.

„Als Mutter eines schulpflichtigen Kindes weiß ich Menschen wie ihn zu schätzen: Er motzt nicht, er macht. Er hat es geschafft, dass Schule in digitaler Version cool und interaktiv sein kann. Seine Schülerinnen und Schüler liegen ihm am Herzen, das fühlt man. Er lässt keinen allein. ‚Dulsberg Late Night‘ hat trotz Abstand ‚digital Stellung gehalten‘. Hut ab – und möge seine gute Laune viele Kolleginnen und Kollegen anstecken bei all den Herausforderungen!“

Björn Lengwenus, der aktuell wieder ‚live‘ in der Schule unterrichtet, zeigte sich sichtlich gerührt von der Auszeichnung.

Andrea Bocelli erhält den „Special Award International“ für sein Konzert „Music for Hope“

Die Veranstalter ehren in diesem Jahr mit dem „Special Award International“ den italienischen Sänger Andrea Bocelli. Er habe laut den Veranstaltern am Ostersonntag mit seinem live aus dem Mailänder Dom übertragenen Solokonzert „Music for Hope“ Millionen von Menschen berührt. Gleichzeitig haben bis zu 2,8 Millionen Zuschauer die Darbietung verfolgt.

„Damit wurde das Konzert zum erfolgreichsten Klassik-Livestream auf YouTube – und jetzt zum würdigen Gewinner der GOLDENEN KAMERA!“, so die Begründung des Veranstalters. Bis heute sei das Video über 41 Millionen Mal aufgerufen worden.

Bocelli gewinnt bereits zum zweiten Mal die GOLDENE KAMERA. Bereits 2002 nahm er den Preis in der Kategorie „Beste Musik“ aus den Händen von Box-Legende Henry Maske entgegen.