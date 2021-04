Joris, Leoniden oder Meute: Diese Stars kommen zu „Picknickdecken-Konzerte“ nach Erfurt

Erfurt. Im Juli treten Schlager-, Rock- und Popstars im Erfurter Zoopark auf. Informationen zu Programm und Ticketverkauf im Überblick.

Die Stars stehen auf der Bühne, die Fans lümmeln bequem auf der Decke und genießen die Musik, den Abend, mitgebrachte Getränke und Snacks – zum zweiten Mal lädt Funke Medien Thüringen zu „Picknickdecken-Konzerten“ ein und etabliert sich damit als einer der größten Event-Anbieter im Verbreitungsgebiet.

Gemeinsam mit Landstreicher Kulturproduktionen wurde ein tolles Programm zusammengestellt: Auf die Bühne kommen in diesem Jahr unter anderem die Indie-Pop-Band Giant Rooks, Popsänger Joris („Herz über Kopf“), die Indie-Rock-Band Leoniden, die Kinderlieder-Band Deine Freunde, die Indie-Pop-Band VonwegenLisbeth und das Techno-Blasorchester Meute. Der Ticket-Verkauf für die Konzerte, die vom 8. bis 25. Juli 2021 stattfinden sollen, ist bereits am 17. April gestartet.

Neues Konzertgelände auf der Festwiese im Erfurter Zoo

Bei den Picknick-Konzerten im vergangenen Jahr begeisterten Stars wie Nena, Max Giesinger und Beatrice Egli im Erfurter Steigerwaldstadion rund 8000 begeisterte Besucherinnen und Besucher – natürlich immer mit genügend Abstand. Der soll auch auf dem neuen Konzertgelände, der Festwiese im Erfurter Zoo, garantiert werden, verspricht Wieland Kniffka, Abteilungsleiter Messen und Events bei Funke Medien Thüringen: „Diesmal werden es echte Picknickkonzerte, in der Natur, auf einer echten Wiese, umgeben von großen Bäumen – wie beim englischen Original.

Hier gibt es Tickets für die Picknick-Konzerte in Erfurt

Bis zu vier Besucher können sich eine Decke teilen, auf den Abstand der Decken zueinander wird penibel geachtet, so Kniffka. „Die Konzertszene wird auch 2021 stark von den Beschränkungen durch die Corona Pandemie geprägt sein“, sagt Michael Tallai, Geschäftsführer von Funke Medien Thüringen. „Um im Sommer trotzdem Livemusik mit einem einwandfreiem Sicherheitskonzept und einem großartigen Ambiente zu ermöglichen, haben wir uns mit der Konzert-Agentur Landstreicher zusammengetan und ein attraktives Programm auf die Beine gestellt“.

Und für den vollendeten Genuss: „Ein eigene Picknickkorb sorgt für die besondere Atmosphäre an jedem der zehn geplanten Konzertabende“, so Martin Vejmelka, Geschäftsführer der Landstreicher Kulturproduktionen GmbH. Den Anfang machen Giant Rooks am 8. Juli, gefolgt von Joris am 9. Juli, Leoniden am 10. Juli und Provinz am 11. Juli.

Tickets gibt es unter www.ticketshop-thueringen.de, weitere Infos unter www.picknick-konzerte.de