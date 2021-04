Thüringer Gartenzeit: Rasenschnitt hält Erdbeeren sauber

Erfurt. Die ersten Tipps für das neue Gartenmagazin dieser Tageszeitung sind eingetroffen.

Die Gartensaison hat begonnen. Geschick und Gärtnerglück sind ebenso wichtig wie gute Erde und hilfreiche Tipps. Gerhard Gramm-Wallner aus Erfurt etwa streut den Rasenschnitt etwa fünf Zentimeter hoch zwischen die Erdbeeren: „Dadurch wird der Boden zwischen den Pflanzen abgedeckt und Unkraut unterdrückt. Man muss nicht mehr so oft gießen, da die Erde feucht bleibt, was die Erdbeeren sehr mögen. Die reifenden Erdbeeren liegen auf dem abgetrockneten Rasenschnitt und bleiben so recht sauber.“

Für die „Thüringer Gartenzeit“ suchen wir die besten Tipps und Ratschläge: Sie werden im neuen Gartenmagazin dieser Tageszeitung veröffentlicht – das Magazin soll im Juni erscheinen. Vielleicht ist auch der Tipp von Kerstin Hüttig aus Heideland nahe Eisenberg dabei: „Um Hortensien selber zu ziehen, schneide ich von einer Pflanze einen kleinen Stängel mit drei Blattpaaren und mindestens drei Augen ab, kürze die Blätter um die Hälfte und stecke den Stängel in einen Topf mit Erde. Über den Topf stülpe ich einen Gefrierbeutel oder ein Glas - nach ein paar Wochen sollten sich neue Blätter bilden.“

Eine Jury bewertet die besten Tipps und Ratschläge. Einsendeschluss ist der 9. Mai. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden 50 Tagestickets für die Bundesgartenschau in Erfurt verlost. Schicken Sie Ihren Tipp mit Foto und kleiner Geschichte an: Funke Thüringen Verlag GmbH, Stichwort: Gartenzeit, Gottstedter Landstraße 6, 99092 Erfurt – oder laden Ihre Einsendung ganz einfach im Internet hoch.

