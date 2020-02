Antenne zieht an die Schwanseestraße

Antenne Thüringen zieht in den ehemaligen Sitz von Coca-Cola an der Weimarer Schwanseestraße. Nach offiziell bislang nicht bestätigten Informationen gibt Thüringens erster privater Hörfunksender seinen Gründungssitz im Hotel-Gebäude an der Belvederer Allee auf.

Seit dem 1. Februar 1993 findet der Sendebetrieb aus den Studios an der Belvederer Allee statt. Als 2006/2007 neben dem Hotelbetreiber auch das Immobilieneigentum von der Elba Weimar, einer Tochter der Morgan Stanley Real Estate, an eine israelische Investorengruppe wechselte, stand ein Umzug schon einmal ernsthaft auf der Tagesordnung. Damals wurde auch über einen Umzug nach Erfurt nachgedacht.

Jetzt läuft der Mietvertrag wieder aus. Um das Funkhaus in Weimar zu halten und die Immobilie an der Schwanseestraße nicht dem Leerstand zu überlassen, hat die Stadt Weimar offenbar vermittelt.