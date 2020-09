Apfelsaft ist der unangefochtene Renner

In der Monraburg Mosterei GmbH in Großmonra ist die Apfelsaftproduktion gerade angelaufen. Geschäftsführerin Trautlind Matthes hofft, das Ergebnis vom Vorjahr erzielen zu können.

Großmonra. In der Monraburg Mosterei macht sich die magere Obsternte bemerkbar. Dennoch wird dreimal die Woche gepresst.

Dass der Frost im April und die Eisheiligen im Mai an den Obstbäumen in der Region Spuren hinterlassen haben, bekommt Trautlind Matthes in der Monraburg-Mosterei gerade tagtäglich zu spüren. Zwar gelangen Äpfel nach Großmonra, doch die werden aus Apolda und Jena gebracht. „Bei uns ist rundrum nicht viel zu holen“, berichtet sie.