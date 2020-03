Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Apoldaer Landrätin zu Corona-Risiko

Landrätin Christiane Schmidt-Rose hat gestern zwei Allgemeinverfügungen zum Schutz der öffentlichen Sicherheit erlassen, die vorerst bis 19. April 2020 gültig sind. Sie schließt damit die Lücke zwischen Jena und Weimar, die bereits gestern ihre Allgemeinverfügungen erlassen haben.

Zum einen wird verfügt, dass es im gesamten Kreisgebiet des Weimarer Landes untersagt ist, Veranstaltungen, Vergnügungen, Aufzüge und sonstige Ansammlungen mit einer Anzahl von über 500 Teilnehmern durchzuführen oder daran teilzunehmen. Dies bezieht sich sowohl auf solche unter freiem Himmel als auch in geschlossenen Räumen. Betroffen seien insbesondere Tanz- und Sportveranstaltungen, Messen und Ausstellungen.

Zudem ordnet die zweite Allgemeinverfügung an, dass Einwohnerinnen und Einwohner des Weimarer Landes, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet entsprechend der aktuellen Festlegung durch das Robert-Koch-Institutes aufgehalten haben, sich für einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Rückkehr aus dem Risikogebiet ausschließlich in ihrer Wohnung bzw. auf ausschließlich von ihnen selbst genutzten Bereichen ihres Wohngrundstückes aufhalten sollen. Die Risikogebiete sind unter www.rki.de/covid-19-risikogebiete tagesaktuell abrufbar.

Diese Personen sind verpflichtet, sich unverzüglich telefonisch im Gesundheitsamt des Weimarer Landes zu melden und die Umstände des Aufenthalts im Risikogebiet (Datum, Ort, Kontakte) mitzuteilen. Ferner sollten sie den direkten Kontakt mit anderen Personen einstellen. Der Kontakt mit in häuslicher Gemeinschaft lebenden Personen sowie zur Pflege und Versorgung tätigen Personen ist auf das absolut notwendige Minimum zu reduzieren. Die Personen dürfen keine Mittel des öffentlichen Personenverkehrs benutzen.

Treten während der 14-tägigen Sicherheitsmaßnahmen Erkältungssymptome auf, wie trockener Husten, Fieber, Schnupfen, Abgeschlagenheit, Atemprobleme, sind sie verpflichtet, unverzüglich telefonisch den Hausarzt oder den kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 117 zu kontaktieren.

Die Allgemeinverfügungen werden öffentlich ausgehangen und auf der Internetseite des Kreises Weimarer Land und im Landratsamt veröffentlicht.

Kein Hamstern in Apoldaer Apotheken

Relativ entspannt ist aktuell die Lage in Apoldas Apotheken, geht es um den steigenden Bedarf an Desinfektionsmitteln. Das ergab eine telefonische Umfrage. Zwar sei die Nachfrage sprunghaft gestiegen, dennoch stehe derzeit keine Apotheke vor einem Engpass.

So hat sich die Glockenapotheke bereits vor geraumer Zeit mit entsprechenden Grundstoffen wie Isopropanol, Glycerol, oder Wasserstoffperoxid eingedeckt. Wie Apothekerin Annett Fischer erklärt, fragen neben Privatkunden auch Schulen und Firmen nach Händedesinfektion.

Elke Dittgen von der Kant-Apotheke sagt: „Auffällig ist, dass wir derzeit viele Nichtstammkunden im Laden bedienen.“ Froh sei sie über die Lockerung durch den Gesetzgeber zur Herstellung von Desinfektionsmitteln in den Apotheken. So könne im Ernstfall schnell reagiert werden. Auch in der Kant-Apotheke habe man sich bevorratet. Wohlweislich, denn aktuell sei über den Händler des Vertrauens schwer an die Stoffe zu kommen.

Gleiches bestätigt Britta Enke von der Alten Stadtapotheke: „Isopropanol ist momentan nicht mehr in der gewohnten Weise zu bekommen, wenngleich uns ab und an unser Großhändler noch beliefert.“ Einen Engpass sieht allerdings auch Enke derzeit nicht.

In der Apotheke am Markt stieg einen Tag nach Aschermittwoch die Nachfrage drastisch an. Seither werden die Mittel in kleine Fläschchen abgefüllt und gingen sofort über den Ladentisch. Zum Schutz der Mitarbeiter habe man für den Ernstfall in der Alten Stadtapotheke genügend Desinfektionsmittel und Schutzmasken zur Seite gelegt.

Zum Schluss gibt es von den Apothekerinnen einen einhelligen Appell: Die Menschen sollten sich an die üblichen Hygieneregeln erinnern, die auch für eine Grippewelle gelten. Gerade der Schutz für ältere Menschen sei wichtig. Händedesinfektion ist sinnvoll, wenn man im öffentlichen Raum unterwegs ist. Für zu Hause raten die Fachfrauen einstimmig: Gründlich Händewaschen, wenn man die Wohnung betritt. Das reiche vollkommen aus. sam