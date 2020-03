Ärger um unübersichtliche Ampelanlage in Bad Sulza

Es gibt wenige Dinge, auf die Bad Sulzas erster Ortschaftsbürgermeister öfter angesprochen wird. Die Rede ist von der Ampelanlage an der Wunderwaldstraße, Ecke Auf dem Walzel. „Hast du schon was unternommen“, werde Dieter Kranich immer gefragt. Bestimmt 70, 80 oder 90 Bürger seien es schon gewesen, die den direkten Draht zum neuen Ansprechpartner gesucht haben.

In der Vergangenheit habe es hier immer wieder gefährliche Situationen gegeben, die besonders für die Fußgänger entstünden. Das hängt in erster Linie damit zusammen, dass die Lichtsignale nicht an allen Seiten der T-Kreuzung aufgestellt worden sind. Lediglich auf der Hauptstraße und nur auf der dem Zentrum zugewandten Seite stehen zwei Ampelmasten. Diese sorgen wiederum dafür, dass Fußgänger vom Wohngebiet Auf dem Walzel und dem Parkplatz vor dem Netto-Markt auf die andere Seite der Wunderwaldstraße kommen, also in Richtung der Therme.

Ampel in Bad Sulza für Verkehr aus der Seitenstraße erst spät einsehbar

Das Problem an dieser Aufstellweise ist für den Durchgangsverkehr auf der Hauptstraße noch relativ gering. Aus Richtung Zentrum halten Fahrzeuge direkt vor der Ampel – in Gegenrichtung befindet sich die Haltelinie direkt auf der Kreuzung. Fahrzeuge aus der Seitenstraße haben dann so oder so zu warten.

Wirklich brisant würde immer dann, wenn die Fußgängerampel auf Betätigung des Tasters auf Grün schalten wolle und die Kreuzung frei sei. Besonders Ortsunkundige könnten die Situation nun schwer einschätzen, da Fahrzeuge aus Richtung Auf dem Walzel die Farben der Ampel erst spät erkennen können. Das hängt mit den Sichtblenden zusammen, die um die Leuchtelemente der Ampel angebracht sind. Diese schirmen die Signale zur besseren Lesbarkeit zu den Seiten hin ab, um bei Gegenlicht für mehr Kontrast zu sorgen. Im Ergebnis führt das im konkreten Fall aber dazu, dass unkundige Verkehrsteilnehmer nur das Straßenschild „Vorfahrt gewähren“ wahrnehmen. Gibt es keinen Querverkehr, besteht die Gefahr, dass Fahrzeuge einfach losfahren und die Fußgängerampel ignorieren.

Ortschafts- und Landgemeinde-Bürgermeister suchen nach gemeinsamer Lösung

„In der Vergangenheit wurden etliche Beinahe-Kollisionen beobachtet. Besonders brenzlig wird es natürlich, wenn Badegäste – vielleicht Familien mit Kindern – es besonders eilig haben, die Taste an der Fußgängerampel drücken und nicht warten bis sie grün haben“, erklärt Dieter Kranich. Überhaupt scheint die Ampel nur begrenzte Beliebtheit zu besitzen. So wird es immer wieder beobachtet, dass Fußgänger einfach quer über die Kreuzung laufen.

„Die Stelle dort ist brenzlig, das stimmt. Doch seit die Wunderwaldstraße eine 30er-Zone ist, ist die Gefahr an dieser Stelle geringer – aber verschwunden ist sie nicht“, erklärt Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze, der wegen der Unübersichtlichkeit der Kreuzung auch die Gefahr von Zusammenstößen mit Autos sieht. Auf Anfrage des Ortschaftsbürgermeisters will er das Problem nun zusammen mit den zuständigen Amtsleitern mit Dieter Kranich diskutieren. „Das Problem mit der Ampel auf der Landesstraße hat eine hohe Priorität. Wir als Kommune werden es erörtern und sehen, was wir da machen können – zeitnah“, so Dirk Schütze. Wie das konkret aussehen könnte, wird sich zeigen – vielleicht mit einem gelben Blinklicht „Auf dem Walzel“ oder einem zusätzlichen Schild „Bei rot hier halten“ auf anderen Seite der Kreuzung.