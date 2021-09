Ein Heck voller Grünschnitt – Der Ford Kuga als Plug-in-Hybrid

Gera. Fahrbericht: Mit dem Ford Kuga Plug-in-Hybrid und einem Heck voller Grünschnitt unterwegs.

Gerd ist geladen. Vielleicht hat sein Lieblingsverein wieder unterirdisch gespielt. Gerd war Zeit seines Lebens Bergmann, „de Wismut“ sein Verein. Längst ist er Rentner im Unruhestand.

Zehn Minuten vor der Zeit stürmt er ins Büro und meint mit klagender Stimme. „Wir wollten doch zum Wertstoffhof! Ich seh‘ dein Auto nicht im Hof stehen.“ Meine Entgegnung. „Das Auto steht an der Ladestation“, nimmt er verwundert entgegen und schiebe nach. „Akku laden.“ Da ist er einigermaßen beruhigt und erkundigt sich: „Die Strecke zum Wertstoffhof, die schaffen wir, oder?“ Kein Problem, der Ford Kuga ist ein Plug-in-Hybrid, halb Stromer, halb Verbrenner, sag ich ihm. Und was soll das bringen? Bis zu 75 Kilometer rein elektrische Fahrt, da komme er in jedem Fall zum Stadion, emissionsfrei obendrein, wer fleißig stöpselt, drückt den Spritverbrauch unter drei Liter. Gerd stiefelt los, nun weiß er, wo das Auto steht. Der Kuga scheint ihm zu gefallen, er meckert nicht, steigt ein und los kann es gehen, zur Ladestation, seinen Grünschnitt holen. Batterie-elektrisch surrt der Kuga los.

Der Innenraum ist nicht überdigitalisiert. Selbst einen Drehknopf für die Lautstärkeregelung gibt es noch. Foto: Andreas Rabel

Ausgestattet mit einem 2,5-Liter-Vierzylinderbenziner mit 152 PS und einem 131 PS starken E-Motor summiert sich die Systemleistung auf 225 PS. Das Gebot der Stunde ist: Laden, laden, laden, wenn das Ganze einen Sinn ergeben soll. Der Kuga Plug-in-Hybrid kann allerdings keinen Wechselstrom verarbeiten, ein Boxen-Stopp an der Schnellladesäule im Supermarkt ist nicht drin. Die Zeit zum Laden muss ich in die Tagesplanung aufnehmen. Dürfte aber auch kein Problem sein.

Die meiste Zeit fahre ich im Normalbetrieb, im Stadtgebiet elektrisch, im EV-Modus lädt der Motor die Batterie und es lassen sich auch fünf Prozent „Saft“ für später aufheben, für den Fall, dass ich nach einer Autobahnfahrt keine schlafenden Hunde wecken und noch elektrisch-lautlos durchs Wohngebiet gleiten möchte.

Mit dem Kuga kann man sich sehen lassen, er ist in dritter Generation rundum gewachsen, bietet mehr Platz auf allen Plätzen. Die Bedienung gibt keine Rätsel auf.

Über Land nutze ich gern den adaptiven Tempomat, der Kuga hält die Spur, den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug, bremst, wenn es nötig ist und nimmt wieder Fahrt auf. Gerd bekommt von den fleißigen Helferlein, dem Wechsel der Antriebsarten nichts mit – so soll es sein. Da ist es, sein Wochenend-Grundstück und der Grünschnitt stapelt sich – also Laderaum vergrößert und rein damit, dass die Heckklappe per Fuß oder elektrisch per Knopfdruck öffnet, gefällt ihm – dass wir zweimal fahren müssen nicht. Mir auch nicht. Aber versprochen ist versprochen.

Ford Kuga Plug-in-Hybrid

Motor: Vierzylinder-Benziner

Hubraum: 2490 cm3

Leistung: 165 kW (225 PS)

Maximales Drehmoment: 200 Nm bei 4500 U/min

Elektromotor-Leistung: 97 kW (131 PS)

Batterie: Lithium-Ionen-Batterie

Batterie-Kapazität: 14,4 kW/h

Systemleistung: 165 kW (225 PS)

Elektr. Reichweite: WLTP 56 km

Verbrauch: 1,4 l/100 km

CO2-Emission: 32 g/km

0 – 100 km/h: 9,3 s

Spitze: 201 km/h

Leergewicht: 1844 kg

Länge: 4614 mm

Breite: 1883 mm

Höhe: 1658 mm

Gepäckraumvolumen: 411 – 1481 l

Preis: ab 39.750 Euro (Testwagen, ST-Line X: 45.250 Euro)

