Fahrbericht Volvo V90 Cross: Über den Schweden-Dampfer staunt sogar die Polizei

Gera. Der Luxus-Kombi Volvo V90 Cross Country überzeugt beim Einkauf, auf der Straße und natürlich auch im Gelände

„Einkauf ist kein Familienausflug“: Eine Lektion, die uns so manches Unternehmen in der Corona-Pandemie aufzwängen möchte. Am Ende geht es in erster Linie natürlich um den Umsatz angesichts begrenzter Kundenzahlen je nach Supermarktgröße. Weil meine Frau und ich uns den gemeinsamen Einkauf aber nicht vermiesen lassen, sind wir zusammen im Volvo V90 Cross Country zum wöchentlichen Auffüllen der Vorräte gefahren, nun aber jeder mit seinem eigenen Einkaufswagen unterwegs – vorschriftsmäßig.