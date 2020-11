Kleiner Löwen-Stromer ganz groß: Fahrbericht zum Peugeot e-208

Die Löwenmarke ist mit dem Peugeot e-208 in ihre elektrische Neuzeit gestartet. Bereits zwischen 1941 und 1945 hatten die Franzosen mit dem VLV (Voiture Légère de Ville – leichtes Stadtfahrzeug) ihr erstes Elektroauto gebaut. Die E-Maschine im Heck schöpfte aus vier in Reihe geschalteten 12-Volt-Akkus immerhin 1,3 PS bis 3,5 PS. Das reichte, um den VLV auf eine Geschwindigkeit von 30 km/h zu bringen. Die Reichweite betrug immerhin bis zu 80 Kilometer. Nachgeladen wurden die Batterien schon damals mit dem dazu gehörigen Kabel an Haushaltssteckdosen.

Das i-Cockpit der neuesten Generation mit einem höher ins Blickfeld gerichteten neuen 3D-Kombiinstrument und kompaktem Multifunktionslenkrad. Foto: Bernd Scheffel

Das funktioniert auch heutzutage bei modernen Stromern. Doch die Unterschiede zum Peugeot e-208 sind schon gewaltig. Die Kapazität des Lithium-Ionen-Akkus unterm Unterboden und der Rücksitzbank beträgt schon 50 Kilowattstunden. Ausreichend, um mit dem kleinen Viertürer Überlandtouren von maximal 340 Kilometern zu unternehmen. Diese Reichweite könnte durchaus für einen Erstwagen reichen. Zumindest solange es die Innovationsprämie von 9000 Euro gibt. Ansonsten wäre der Preis nicht gerade heiß. Denn der kleine Löwen-Stromer ist mit knapp 30.000 Euro fast doppelt so teuer wie das Einstiegsmodell mit 1,2-Liter-Saugbenziner. Selbst wenn der Strom nur für 300 Kilometer und in der Winterzeit gar nur für 250 Kilometer reichen würde. Schneller als mit 150 km/h sollte man in einem Kleinwagen sowieso nicht unterwegs sein. Auch wenn die Maschine 136 PS und zahlreiche Sicherheitsfeatures an Bord hat. Los geht es stets mit dem normalen Modus.

Wer eine Sparfahrt unternehmen will, schaltet auf Eco. Dann verringert sich die Leistung auf 109 PS. Das ist aber auch zu merken. Schluss mit der Schleicherei. Also den Sport-Modus gewählt. Volle Power. Aus dem Stand ist die 100 km/h-Marke in 8,1 Sekunden erreicht. Fast geräuschlos führt die Fahrt durchs Bergische Land. Selbst längere Fahrstrecken dürfen mit dem Peugeot e-208 bedenkenlos unternommen werden. Dafür sollten jedoch Ladestopps gut geplant sein. Denn um in einer halben Stunde die Batteriekapazität wieder auf 80 Prozent zu bringen, müssten schon 100 kWh-Ladestationen angesteuert werden. Zur Not könnten es aber auch Haushaltssteckdosen sein. Doch die wären wohl nur zu Hause hilfreich. Wem das alles zu unsicher scheint, der City-Flitzer von Peugeot ist nicht nur vollelektrisch, sondern nach wie vor als Benziner und Diesel zu haben.

Peugeot e-208