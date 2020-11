Segeln ohne Windkraft: Testbericht zum Hyundai i20

Nein, nicht deutsche, sondern koreanische Autobauer haben das Patent zum Segeln ohne Windenergie. In der dritten Generation des Hyundai i20 ist dies möglich. Dafür sorgt in Verbindung mit dem 48-Volt-Hybridsystem das einzigartige 6-Gang-Schaltgetriebe iMT (intelligent Manual Transmission) mit elektronisch geregelter Kupplung. Entwickelt wurde das System im Hyundai-Technologiezentrum Rüsselsheim. Die Hardware kam vom Zulieferer Valeo.

Das edle Cockpit könnte durchaus auch eine Klasse höher passen. Foto: Bernd Scheffel

Bei der Fahrpräsentation im Hessischen fällt meine Wahl auf ein blaues Modell mit schwarzem Dach. Unter der Haube steckt ein Dreizylinder mit 100 PS. Für einen Kleinwagen mehr als ausreichend. Der Unterschied zum 20 PS kräftigeren Modell ist schon von der Papierform her unbedeutend. Aber immerhin 780 Euro teurer. Geschaltet wird wie mit einem konventionellen Getriebe. Das haben die Ingenieure bewusst so eingerichtet. Schließlich bevorzugt etwa die Hälfte aller Autofahrer in Europa die manuelle Schaltweise. Druck auf den Starterknopf. Blitzschnell und ruhig werkelt der Dreizylinder. Noch bevor der Verbrenner zündet, hat das 48-Volt-Hybridsystem ihn elektrisch auf Drehzahl gebracht. Außerdem wuchtet es – je nach Batterie-Ladezustand und gewünschter Beschleunigung – zusätzliches Drehmoment auf die Kurbelwelle.

Trotz hoher Geschwindigkeiten Sprit sparen

Wenn ich bei flottem Tempo den Gasfuß lupfe, soll der kleine Koreaner in den Segelmodus wechseln. Davon merke nichts. Dafür erfreut mich das ständig aufleuchtende Segelbootsymbol. Schließlich kann man trotz hoher Geschwindigkeiten Sprit sparen. Denn beim Segeln ohne Wind wird der Turbomotor vom Getriebe entkuppelt und auch abgeschaltet. Davon versprechen sich die Motorenentwickler für eine Strecke von 100 Kilometern eine Einsparung von einem Liter. Wer doch lieber Schalten lassen will, kann sich statt für die windlose Segelmöglichkeit für das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe 7 DCT entscheiden.

Die Frontpartie des Hyundai i20 ziert der neue Kaskadengrill. Foto: Bernd Scheffel

Wem das alles zu kompliziert und das iMT-Getriebe mit über 900 Euro zu teuer ist, ein Basismodell vom Hyundai i20 ist freilich auch im Angebot. Wer keine Klimaanlage braucht, der Kleinwagen mit 1,4-Liter Saugrohreinspritzer (84 PS) und 5-Gang-Schalter ist schon für 13.637,31 Euro zu bekommen. Doch Lichtsensor und Fernlichtassistent, elektrische Fensterheber vorn sowie eine automatische Notbremse mit Fußgängererkennung zählen zum Standard.

Hyundai i20