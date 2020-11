TÜV Thüringen: Viele Autos mit mangelhafter Beleuchtung

Erfurt. Der Technische Überwachungsverein (TÜV) in Thüringen betonte am Dienstag, wie wichtig funktionierende Scheinwerfer gerade an nebeligen Herbsttagen sind.

Eine Mutter und ihr Kind sind am nebligen Dienstagmorgen mit einem Auto gegen einen Baum am Straßenrand geprallt. Die 36-Jährige Frau sei auf einer Straße zwischen zwei Ortsteilen Erfurts mit dem zwei Jahre alten Kind unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die beiden seien ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt geblieben, .

Die Polizei wies im Zuge des Unfalls darauf hin, dass im Verkehr bei Sichtweiten unter 50 Metern Nebelscheinwerfer und -schlussleuchten eingeschaltet werden müssten.

Auch der Technische Überwachungsverein (TÜV) Thüringen betonte am Dienstag, wie wichtig tadellose Scheinwerfer gerade an nebelverhangenen Herbsttagen seien.

Bei einem kostenlosen Lichttest im Oktober in den Prüfstellen des TÜV Thüringen seien an rund 20 Prozent der Fahrzeuge Mängel an den Lichtern festgestellt worden. Insgesamt seien thüringenweit knapp 2000 Fahrzeuge überprüft worden, sagte ein TÜV-Sprecher am Dienstag. So seien etwa Scheinwerfer nicht richtig eingestellt oder Lampen falsch installiert gewesen.