Auf pandemiebedingte Einschränkungen hatte sich die Stadt Bad Berka bereits eingestellt. Nun allerdings erteilte sie den Märkten im Advent eine generelle Absage. Sowohl der Weihnachtsmarkt der Kurstadt als auch jener im Ortsteil Tannroda finden in diesem Jahr nicht statt, ebenso wenig die Seniorenweihnachtsfeiern.

Bad Berkas Weihnachtsmarkt war für den ersten Adventssonntag, also den 29. November, geplant. Das Hygienekonzept sah vor, auf dem gesamten Veranstaltungsgelände Maskenpflicht und Abstand durchzusetzen, mit Pfeilen eine einheitliche Laufrichtung vorzugeben und auf den Ausschank von Spirituosen zu verzichten. Da der erste Advent allerdings noch in die Zeit des aktuellen Teil-Lockdowns fällt, hätte die Veranstaltung weiter eingeschränkt werden müssen. „Wir hätten den Weihnachtsmarkt lediglich als grünen Markt stattfinden lassen können. Dann hätte er aber seinen typischen Charakter verloren", betonte Bürgermeister Michael Jahn (CDU). Wenngleich das Tannrodaer Gegenstück erst am 5. Dezember stattfinden sollte, zog die Stadt auch hier die Bremse.

Um trotz allem Besinnlichkeit aufkommen zu lassen, wird über die gesamte Adventszeit Bad Berkas Markt weihnachtlich geschmückt – inklusive eines großen Schwibbogens. Für die Kinder wird ein Märchenwald zum Verstecken und Entdecken aufgebaut. Und auch auf geschmückte Weihnachtsbäume müssen die Kurstadt und ihre Ortsteile nicht verzichten.