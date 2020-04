Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Biene Maja gegen Corona-Blues

Mit seinem Stadtteil-Projekt „Studio-Mosaik“ hat sich der Gaswerk-Verein der Corona-Krise gewidmet. In einem Aufklärungs-Comic, der Biene Maja aufgreift, erinnern die Kunstschaffenden die Leute in Weimar-West unterhaltsam daran, Abstand zu halten, lieb zu einander zu sein, Hände zu waschen und zu Hause zu bleiben. Trickhelden und Sprechblasen sind indes nicht in einem Heft abgedruckt, sondern auf vier über zwei Meter hohen Aufstellern verewigt, die nun im Stadtteilpark stehen. Verantwortlich für Konzept und Story zeichnen Canan Yilmaz und HP Grossmann. Die Aufsteller entstanden in der Werkstatt von Stephan von Tresckow. Farbe ins Graffity-Spiel brachte Nils Jänisch.