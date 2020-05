Keine Kita-Beitragsdiskussion in der gegenwärtigen Situation will Buttstädts Bürgermeister Hendrik Blose.,

Buttstädt: Beschlüsse zu Kitas vorläufig auf Eis

Bürgermeister Hendrik Blose (CDU) hat zur jüngsten Gemeinderatssitzung in Kleinbrembach angekündigt, die getroffenen Beschlüsse zur Angleichung der Elternbeiträge für die Kindertagesstätten im Gemeindegebiet sowie zur Neuvergabe der Trägerschaft für die Kitas an nur noch einen Träger aussetzen zu wollen. Er wolle entsprechende Beschlussvorlagen in die nächste Sitzung des Gremiums am 8. Juni an gleicher Stelle einbringen. Blose: „Wir brauchen in der gegenwärtigen Corona-Situation keine Beitragsdiskussion!“

