Das Maß ist voll

Was sind das für Menschen, die meist des nächtens, vornehmlich an Wochenenden, losziehen, und nichts anderes im Kopf haben als die blanke Zerstörungswut? Auf dem Petersberg, in Parks, auf Kinderspielplätzen und in Grünanlagen. Sie müssen mit vollem Vorsatz und schweren Werkzeugen unterwegs sein. In ihrer kranken Denkwelt ist für ihr Tun nichts Rationales zu erkennen. Am Ende stehen Schäden, die oft fassungslos machen. Fragen zu ihren Motiven kann man die Vandalen nicht. Bisher ist man ihrer noch nicht habhaft geworden.

Drei Kameras überwachen aktuell die Baustelle Dennoch ist jetzt offenbar das Maß des Erträglichen überschritten. Die Stadt sagt dem Vandalismus den Kampf an. Erste Maßnahmen wurden auf dem Petersberg sichtbar. Nachdem im August vorigen Jahres Zeitgenossen der übelsten Sorte Baustelleneinrichtungen über die Festungsmauern warfen und sogar versuchten, die große Bauplane an der Peterskirche anzuzünden, riss dem Gartenamtschef Sascha Döll der Geduldsfaden. „Diese beiden Sachen waren der Auslöser, drei Masten bei der Firma Bau-Watch zu mieten und aufzustellen, an denen Kameras die komplette Baustelle rund um die Uhr beobachten.“ Von der Zentrale von Bau-Watch werden dunkle Typen ins Visier genommen und über Lautsprecher verscheucht. Mit Erfolg, wie sich zeigt. „Seither ist auf der Baustelle nichts mehr passiert“, lässt sich Döll gern zitieren. Freilich hat das seinen Preis: 1000 Euro pro Monat für jede dieser drei Überwachungsmasten. Zwei zahlt die Stadt. Eine die Stiftung Thüringer Gärten und Schlösser. 17 feste Kameras sollen in Lichtmasten integriert werden Der Vertrag für das Trio läuft vorerst bis Januar 2021. Und dann? Geht das so weiter wie bisher? „Nein“, sagt Dölls Mitarbeiterin Katja Greskamp, technische Sachbearbeiterin für die Bundesgartenschau (Buga). Die Stadt wird 17 Kameras, verteilt über das ganze Petersbergareal, installieren lassen, sobald die Bauarbeiten abgeschlossen sind. In den neuen Lichtmasten, die im Zuge der Buga-Ertüchtigung des Areals aufgestellt werden. Beobachtet werden alle neuralgischen Punkte der Festung. Die Bild-Informationen laufen im neuen Kommandantenhaus zusammen, um schnell Hilfe zu holen. 30 bis 40 schwere Fälle von Vandalismus per anno Noch stehe aber die Abstimmung mit dem Datenschutzbeauftragten aus, sagt ihr Chef vorsichtig. Erst wenn das System genehmigt ist, wird es die Stadt kaufen. Pro Kameramodul fallen geschätzte 1500 Euro an. Ein Klacks, vergleicht man es mit den exorbitanten Schäden, die einige Durchgeknallte immer wieder verursachen. 30 bis 40 schwere Fälle von Vandalismus zählen Dölls Kollegen übers Jahr verteilt. Die Täter machen vor nichts Halt. Zerstört werden Leuchten, Bänke, Spielgeräte, nicht selten wird alles über die Mauern geworfen. Regelmäßig werden die massiven Edelstahltüren aus den Toilettenhäuschen herausgerissen. Auf den Grünflächen wird Feuer gelegt. Unlängst hatten einige Frevler nichts Blöderes im Sinn, als Konfettikanonen abzuschießen. Fünf Stunden hatten die Gärtner zu tun, um das Zeug zu entfernen. Es gibt von Glasscherben übersäte Stellen, Graffitischmierereien. Polizei und Ordnungsamt würden zwar seit geraumer Zeit mehr kontrollieren. Der Erfolg halte sich aber in Grenzen, so Döll. Projekt könnte Schule machen – im Luisenpark und in der Geraaue Das Garten- Und Friedhofsamt hat auf seine Weise auf die Vorfälle reagiert und zwei neue Leute eingestellt. Weil zwei nichts anderes zu tun hätten, als sich fachfremd um Dreck und Vandalismusfolgen zu kümmern. Die fehlen dann für die eigentlichen gärtnerischen Aufgaben. All das bestärkt den Gartenamtschef in seiner Idee mit den Überwachungskameras. „Sobald die da sind, lässt der Vandalismus schlagartig nach“, so seine Erfahrung. Und deshalb ist der Petersberg eine Art Pilotmodell. „Laufen die ersten Tests dort oben erfolgreich, macht es Sinn, diese Kameras auch an anderen Stellen einzusetzen“, sagt er. Und meint damit die neu gestaltete Geraaue und den Luisenpark, der zuletzt auch immer wieder das Ziel gewissenloser Rüpel wurde.