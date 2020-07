Das Gesundheitsamt des Landkreises Sömmerda meldet am Donnerstag eine weitere positiv auf Covid 19 getestete Person (Symbolbild).

Dritter Corona-Fall binnen weniger Tage

Nach Wochen ohne neue Covid-19-Infektion gab es im Landkreis nun innerhalb weniger Tage den dritten bestätigten neuen Fall. Dem Gesundheitsamt Sömmerda wurde am Donnerstag eine Corona-Neuinfektion gemeldet. Das teilte die Pressestelle des Landratsamts am Mittag mit. Damit gibt es aktuell im Landkreis Sömmerda drei aktive Covid-19-Fälle.

Seit dem Ausbruch der Pandemie ist im Landkreis Sömmerda bei insgesamt 42 Personen das Sars-CoV-2-Virus durch ein positives Abstrich-Ergebnis nachgewiesen worden. 38 Covid-19-Patienten sind in der Zwischenzeit wieder genesen. Eine Person ist verstorben.

Landrat Harald Henning appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, das Corona-Virus nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Um die Verbreitung des Virus zu bremsen, bestehe weiterhin die Notwendigkeit, soziale Kontakte soweit wie möglich einzuschränken, Hygiene- wie auch Abstandsregeln einzuhalten und beim Aufenthalt in öffentlichen Gebäuden und Verkehrsmitteln, in Geschäften wie auch beim Arztbesuch einen Mund-Nase-Schutz zu tragen.