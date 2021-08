Eiserne Hochzeit in Stedten

Stedten a. E. Zahlreiche Glückwünsche für Vera und Rudi Engelbrecht

Die große „65“ am Hoftor machte kein Geheimnis um das Jubiläum: Vera und Rudi Engelbrecht haben dieser Tage in Stedten das seltene Ehejubiläum der eisernen Hochzeit begangen. 1956 gaben sie sich im Standesamt in Sulzbach bei Apolda das Ja-Wort und leben seitdem in Stedten am Ettersberg.



Glückwünsche zum Ehejubiläum kamen vom Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow und von Landrätin Christiane Schmidt-Rose sowie natürlich von ihren zwei Kindern, drei Enkeln, vier Urenkeln und einem Ur-Ur-Enkel.