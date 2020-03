Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Experten beantworten Leser-Fragen zum Coronavirus: Alles rund um Urlaub und Freizeit

Jeden Tag neue Nachrichten über das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 – aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft. Es geht um Symptome, Risikogruppen oder Eigenschaften des Virus, das noch in vielem unverstanden ist. Aus dieser Flut an Informationen jene herauszufiltern, die für einen persönlich wichtig sind, ist schwierig bis unmöglich. Deswegen hat die Redaktion Fragen der Leser gesammelt und von drei Experten beantworten lassen, die sich in diesen Tagen beinahe rund um die Uhr mit dem Erreger befassen, im Labor, im Krankenhaus oder in Konferenzen mit Verantwortlichen der Städte. In dieser Ausgabe geht es rund um die Themen aus den Bereichen Urlaub und Freizeit. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Cornoa-Liveblog.

Meine Eltern sind im Rahmen einer Rückholaktion aus dem Urlaub zurückgekehrt und waren am nächsten Tag in einem Supermarkt einkaufen. Der Marktleiter hat mitbekommen, das sie aus einem Risikogebiet kommen und sie des Marktes verwiesen. Darf er das? Stefanie Schmitt, Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen Stiftung: Das Ehepaar hatte sich dazu geäußert, dass sie aus einem Land kamen, welches laut Robert-Koch-Institut als Risikogebiet deklariert ist. Der Marktleiter machte von seinem Hausrecht Gebrauch und forderte sie zum Schutze der anderen Kunden und unserer Mitarbeiter auf, den Markt zu verlassen. Dabei handelte er analog unserer eigenen Vorgehensweise im Umgang mit Mitarbeitern, die aus Urlaubsrisikogebieten zurückkommen. Ralf Reichertz, Rechtsexperte der Verbraucherzentrale: Tatsächlich hat der Marktleiter dieses Hausrecht, dass er gegebenenfalls zum Schutz seines Betriebes und seiner Kunden einsetzen kann. Einige Kreise haben strenge Regeln für Rückkehrer erlassen. Hier zählt auch die Vernunft aller, auf die eigene und die Gesundheit anderer zu achten.(*) Firmenname ist der Redaktion bekannt. Kann sich das Virus über Klimaanlagen von Flugzeugen, Schiffen und Bussen ausbreiten und bieten Atemschutzmasken vom Typ FFP3 einen Schutz? (Arnfrid Gothe) Virologe Jonas Schmidt-Chanasit: Hier kommt es auf die Filter an, die in den Klimaanlagen verbaut sind. In der Regel können diese Filter keine Erreger herausfiltern. Eine Übertragung ist also theoretisch über Klimaanlagen möglich.Damit eine Übertragung stattfinden kann, wäre aber eine zeitliche und örtliche Nähe des Überträgers und des möglichen Empfängers notwendig. Denn bislang geht man davon aus, dass eine Übertragung von Sars-CoV-2 mit Aerosolen, also über die Luft, sehr unwahrscheinlich ist. Der Hauptübertragungsweg ist nach aktuellem Wissen die Tröpfcheninfektion. Tröpfchen fallen schnell zu Boden, können sich also nicht über weite Strecken verbreiten. Wäre eine Übertragung mit Aerosolen möglich, wäre eine FFP3-Maske der richtige Schutz – vorausgesetzt man trägt sie richtig und würde eine Schutzbrille tragen. Ich habe für Anfang Mai eine Kreuzfahrt gebucht. Kann ich jetzt ohne Stornokosten zurücktreten? Das Kreuzfahrtunternehmen verneint das. Ralf Reichertz, Jurist bei der Verbraucherzentrale Thüringen: Es ist sehr schwer einzuschätzen, wie sich die Situation bis Mai entwickeln wird. Die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gilt derzeit nur bis Ende April. Ob sie verlängert wird, ist nicht absehbar. Sie müssen abwägen, dass Stornokosten immer höher werden, je näher man sich dem Reisetermin nähert. Auf der anderen Seite kann es sein, dass die Reisewarnung verlängert wird – und Ihnen die Stornokosten erspart. Wir empfehlen, sich vom Reiseveranstalter schriftlich bestätigen zu lassen, dass die Reise auch tatsächlich stattfinden wird -- und noch ausstehende Zahlungen von der Antwort abhängig zu machen. Gegebenenfalls sollte man versuchen, die Entscheidung – und offene Zahlungen – hinauszuzögern, bis Klarheit besteht. Sollte die Reise nicht stattfinden, hat man einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Reiseveranstalter. Ob man sich auf eine Gutschrift oder einen Gutschein einlässt, muss man dann abwägen. Stimmt es, dass der Besuch der finnischen Sauna eine Infektion mit dem Coronavirus verhindert? Falls nein, ist es dann besser, auch den Besuch einer privaten Sauna zu unterlassen, in der wir – Männer aus fünf verschiedenen Familien – uns normalerweise einmal wöchentlich treffen? Verena Meyer, Sprecherin des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz: Auf der Internetseite der WHO finden Sie unter dem Link https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters die Aussage, dass ein heißes Bad genauso wenig gegen das Coronavirus hilft wie Kälte. Daraus ist abzuleiten, dass auch ein Saunabesuch nicht verhindert, dass man sich mit dem Coronavirus infiziert. Bei einer bestehenden Infektion wird das Virus zudem nicht abgetötet. Das gehört laut WHO zu den Mythen oder Falschmeldungen. Nach den neuesten Empfehlungen sollen soziale Kontakt soweit wie möglich verringert werden. Das bedeutet, es sind nur zwei Personen pro Saunagang zugelassen. Die Einhaltung von Hygienevorschriften ist selbstverständlich. Da im privaten Bereich eine Kontrolle nicht möglich ist, ist die Eigenverantwortung jedes Einzelnen gefragt. Wie verhält es sich mit der Übertragung von Menschen auf Tiere (z.B. Hund, Katze, Wellensittich) bzw. von Tieren untereinander und kann es wieder geschehen, dass dieser Virus erneut von Tieren auf Menschen übertragen wird? Infektiologe Rainer Lundershausen: Eine Übertragung des Sars-CoV-2 von Mensch auf Tier sowie zwischen Tieren ist gegenwärtig auszuschließen. Viren können allerdings ihren genetischen Code verändern. Hierzu aber eine Aussage zu machen, ist Spekulation, woran ich mich nicht beteilige. Kann mein Hund das Virus auf andere Menschen übertragen, falls ich mich in meinem Urlaub anstecken sollte und ihn danach wieder bei mir habe? Virologe Jonas Schmidt-Chanasit: Im Moment geht man davon aus, dass Haustiere keine Rolle bei der Übertragung und Verbreitung des Coronavirus spielen. Dazu laufen derzeit Untersuchungen, unter anderem am Friedrich-Loeffler-Institut (FLI). Grundsätzlich empfiehlt das FLI derzeit keine Maßnahmen wie Quarantäne für klassische Haustiere wie Hunde und Katzen. Es gebe keine Hinweise darauf, dass sie mögliche Überträger darstellen. An dieser Einschätzung ändere auch ein Bericht aus Hongkong nichts, demzufolge Sars-CoV-2 im Abstrich eines Hundes nachgewiesen worden ist. Der positive Abstrich belegt laut dem FLI noch keine Infektion des Tieres. Er sei auch kein Beleg dafür, dass sich der Erreger im Hund vermehrt oder sogar ausgeschieden wird. Das FLI empfiehlt jedoch auch grundlegende Prinzipien der Hygiene zu beachten, wenn man mit Tieren in Kontakt kommt – zum Beispiel Händewaschen. Wir planen im Herbst ein großes Familienfest und sollen dem Veranstalter bis Ende März 50 Prozent des Angebotspreises zahlen. Wie kann diese Anzahlung für den Fall abgesichert werden, dass der Eventveranstalter in Liquiditätsschwierigkeiten bis hin zur Insolvenz gerät? Ralf Reichertz, Referatsleiter Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Thüringen: Wer jetzt Anzahlungen zu leisten hat, sollte zunächst prüfen, ob diese angemessen sind. Eine Anzahlung von 50 Prozent so lange vor dem Event erscheint zumindest fragwürdig. In der Reisebranche hält man aktuell 20 Prozent für zulässig und ausreichend. Lediglich dann, wenn der Veranstalter darlegen kann, dass er (hohe) Vorleistungen zu stemmen hat, kann er höhere Anzahlungen verlangen (BGH, Urteil v. 25.7.2017, X ZR 71/16). Sie sollten den Event-Veranstalter auffordern darzulegen, welche Kosten er jetzt tatsächlich hat, die es notwendig machen, dass er diese hohe Anzahlung benötigt. Hält man die Regelung für unzulässig, da die Pauschale zu hoch ist, könnte überhaupt keine Anzahlung verlangt werden. Zum Schutz gegen das Insolvenzrisiko können Sie versuchen, eine Bankbürgschaft zu erhalten oder dem Inhaber des Unternehmens eine persönliche Haftung zu vereinbaren.