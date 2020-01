Zur ersten Faltenrock-Party im neuen Jahr wird in den Kasseturm eingeladen.

Faltenrock-Party im Kasseturm

Zur ersten Faltenrock-Party im neuen Jahr wird am heutigen Freitag, 17. Januar, in den Kasseturm am Goetheplatz eingeladen. Beginn ist um 21 Uhr. DJ Christian legt alte und neue tanzbare Titel der letzten 40 Jahre auf und nimmt auch Publikumswünsche gern entgegen. Interessierte Gäste sollten das dreißigste Lebensjahr überschritten haben.