Freundschaftsbänder in Nordhausen knüpfen

Nordhausen. Der Kinderkirchenladen neben der Blasiikirche veranstaltet am Freitag wieder einen Aktionstag.

Beim Aktionstag des Kinderkirchenladens am kommenden Freitag können Interessierte dieses Mal ab 15 Uhr sogenannte Scoubidou-Anhänger basteln. In spezieller Flechttechnik wird dabei ein Anfangsknoten mit meist drei oder vier Strängen so ineinander verknüpft, dass ein biegsames Band mit Muster entsteht. Als Materialien werden Wolle oder weiche Kunststoffschnüre verwendet. Die fertigen Scoubidous können als Freundschaftsbänder oder Schlüsselanhänger genutzt werden.

Das Team des Kinderkirchenladens bittet jedoch aufgrund der gegenwärtigen Situation darum, von einer Begleitung der Teilnehmer durch Eltern oder Großeltern vorerst noch abzusehen.

Weitere Auskünfte über die diversen Angebote der Einrichtung gibt es telefonisch beim Gemeindepädagogen Frank Tuschy unter 03631/98 83 40 oder unter www.kinder-kirchen-laden.de