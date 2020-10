Gewaltvorwürfe gegen Sicherheitsdienst in Erstaufnahmeeinrichtung – lückenlose Aufklärung gefordert

Der Thüringer Flüchtlingsrat wirft dem Sicherheitsdienst in der Erstaufnahmeeinrichtung Suhl einen Fall massiver Gewaltanwendung gegenüber Bewohnern vor. Demnach sollen sich am Abend des 29. September drei Mitarbeiter gewaltsam Zugang zu einem Zimmer der betroffen Familie verschafft haben, nachdem sich Nachbarn wegen Ruhestörung beklagt haben.

Lückenlose Aufklärung erschütternder Vorgänge gefordert

Laut Berichten, so der Flüchtlingsrat, sollen die Sicherheitsleute einer Frau beim Filmen des Vorgangs das Handy entrissen, sie geschlagen, an den Haaren gezogen und zu Boden gedrückt haben. Die Gewalt sei weiter eskaliert, als eine weitere Familie zur Hilfe eilte. Dies alles, so der Flüchtlingsrat, soll im Beisein von Kindern geschehen sein. Polizei und Rettungsdienst wurden gerufen.

Der Flüchtlingsrat spricht von erschütternden Vorgängen und fordert lückenlose Aufklärung. Eine der beteiligten Frauen soll zudem vor wenigen Wochen ihr Kind im 7. Schwangerschaftsmonat verloren haben, nachdem sie zuvor vergeblich wegen Beschwerden um medizinische Untersuchung gebeten habe.

Behörde äußert sich nicht

Hinweise auf Versäumnisse seitens der Einrichtungsleitung, die dazu führten, habe man bei einem ersten Gespräch in Suhl nicht gefunden, heißt es dazu vom Thüringer Landesverwaltungsamt. Die Behörde verwies allerdings auf noch offenen Ergebnisse der Anzeige, die von der betroffenen Frau wegen unterlassener Hilfeleistung erstattet wurde. Über die Geschehnisse am 29. September wollte sich das Landesverwaltungsamt am Donnerstag nicht abschließend äußern, die Untersuchungen dauern noch an. Bis zu ihrem Abschluss werden die drei beteiligten Angestellten des Sicherheitsdienstes der Einrichtung fernbleiben.

Flüchtlingsbeauftragte verweist auf Verantwortung des Freistaates

Man erwarte eine Aufklärung der Vorgänge, erklärte auch Isabel Rößner, Referentin von Thüringens Flüchtlingsbeauftragten Mirjam Kruppa. Sie verweist zum morgigen Tag des Flüchtlings auf die Verantwortung des Freistaates, in Verwaltungsstrukturen und Aufnahmeeinrichtungen Schutz und Sicherheit der Geflüchteten zu gewährleisten. Für sie sei ein Ort, in dem ihre Würde und ihre Rechte gewahrt werden, absolut zentral.

Videoüberwachung im Flüchtlingsheim in Suhl geplant