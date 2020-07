Am 1 August startet der dritte Bauabschnitt. Die EVAG appelliert noch einmal an alle Bürger, die ausgewiesenen Wege zu nutzen und nicht direkt durch die Baustelle zu laufen (Archivbild).

Erfurt. Am 1. August starten die Bauarbeiten im Bereich des Angers in Richtung Bahnhofstraße. Das hat Auswirkungen auf den Verlauf aller Stadtbahn-Linien.

Dritter Bauabschnitt am Erfurter Anger startet – Auswirkungen auf Stadtbahn-Linien

Wie die Stadtwerke Erfurt am Donnerstag mitteilen, verlaufen die Bauarbeiten am Anger planmäßig. In der vergangenen Woche wurden alte Weichen in Richtung Johannesstraße ausgetauscht. Der Schienenersatzverkehr in Richtung Lutherkirche/SWE endet den Angaben zufolge am 31. Juli.

Am 1 August beginnt der dritte Bauabschnitt. Dieser betrifft den Bereich Anger in Richtung Bahnhofstraße und die Bahnhofstraße selbst.

Bahnhofstraße wird komplett gesperrt

Auch hier werden alte Weichen und auch Gleise getauscht. Im Kreuzungsbereich Juri-Gagarin-Ring/Bahnhofstraße beginnen die Abrissarbeiten der alten Augustbrücke. Das hat ab 1. August Auswirkungen auf den Verlauf aller Stadtbahn-Linien, die Bahnhofstraße wird komplett gesperrt.

Was nun zu beachten ist:

Von Süden kommend verkehrt die Stadtbahn-Linie 1/3 zwischen Urbicher Kreuz und Thrüringenhalle und die Linie 4/6 zwischen Wiesenhügel und Steigerstraße

zwischen und und die zwischen und Für den gesperrten Bereich in der Bahnhofstraße verkehren bis zum 16. August Busse im Schienenersatzverkehr zwischen Ersatzhaltestelle Robert-Koch-Straße, Krämpfertor und Busbahnhof .

verkehren bis zum 16. August Busse im Schienenersatzverkehr zwischen und . Die Linie 9 fährt weiterhin über Busbahnhof und zusätzlich auch die Ersatzhaltestelle Robert-Koch-Straße an.

fährt weiterhin über und zusätzlich auch die an. Von Norden kommend wird das Stadtzentrum mit der Stadtbahn-Linie 4 bis Domplatz und der Stadtbahn-Linie 3 bis Anger sowie mit der Stadtbahn-Linie 1 bis Stadtmuseum/Kaisersaal oder Krämpfertor erreicht.

bis und der bis sowie mit der bis oder erreicht. Die Stadtbahn-Linie 2 verkehrt zwischen P+R-Platz Messe und Anger.

Appell der EVAG

Die EVAG appelliert noch einmal an alle Bürger in der Innenstadt, die ausgewiesenen Wege zu nutzen und .

Die jeweils gültigen Fahrzeiten finden Fahrgäste an den Haltestellen, im Internet unter www.evag-erfurt.de oder in der EVAG-App „Erfurt mobil“. Auch die Mitarbeiter des Servicetelefons geben per Telefon unter der 0361 19449 gerne Auskunft über die jeweiligen Fahrzeiten.